حيل سهلة تُحافظ على نظافة فرشاة الشعر

تندرج فرشاة الشعر ضمن الأدوات الشخصيّة التي نستعملها عدّة مرات يومياً، مما يُعرّضها للاتساخ بفعل تراكم الشعر المُتساقط، والغُبار، وقشرة الرأس، وبقايا مُستحضرات التصفيف.

يُشكّل تسريح الشعر بالفرشاة خطوة أساسيّة في روتين العناية التجميليّة، فهو يفكّ تشابك الشعر ويُعزّز لمعانه كما يعمل على تدليك فروة الرأس وتنشيط دورتها الدمويّة. ويُساعد تنظيف الفرشاة مرّة أسبوعياً في تخليصها من الأوساخ والبكتيريا المُتراكمة عليها كما يُحافظ على نظافة الشعر لفترة أطول.

1- التخلّص من الشعر العالق بالفرشاة:

تُعتبر إزالة الشعر العالق بالفرشاة خطوة ضروريّة لتنظيفها. يكفي في هذه الحالة استعمال اليد أو الاستعانة بمشط لإزالة كل الشعر العالق بين شُعيرات الفرشاة أو مساميرها. يُنصح باعتماد هذه الخطوة مرة يومياً أو حتى بعد كل مرة نستعملها لتسريح الشعر.

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2- الاستعانة بالخل الأبيض:

لتنظيف وتعقيم الفرشاة، يُنصح بنقعها في محلول مؤلّف من الماء الساخن الذي يُضاف إليه كوب من الخل الأبيض بعد تسخينه في المايكروويف وبضع قطرات من زيت أساسي تفضّلونه. تُترك الفراشي في هذا المحلول من 15دقيقة إلى ساعة من الوقت، مما يُسهّل إزالة أي شوائب عالقة عليها.

3- اعتماد الشامبو أو الصابون:

يمكن للشامبو والصابون أن يعملا على تنظيف فرشاة الشعر، يكفي وضع القليل من أحدهما على فرشاة أسنان رطبة واستعمالها لتنظيف فرشاة الشعر، على أن يتمّ شطف فرشاة الشعر بعد ذلك جيداً بالماء الفاتر.

4- وضعها في الغسّالة:

يمكن تنظيف فرشاة الشعر في الغسّالة بعد وضعها في كيس شبكيّ للغسيل. يُنصح في هذه الحالة باختيار برنامج غسيل يعتمد على المياه الفاترة، ووضع الفرشاة مع المناشف لحماية الأجزاء الداخليّة في الغسّالة من أي تلف. تناسب هذه الحيلة الفراشي المصنوعة من البلاستيك وهي لا تلائم الفراشي المصنوعة من الخشب أو من الوبر الطبيعي.

5- وضعها في الثلاجة:

يُساعد تعقيم فرشاة الشعر بمحلول من الخل والماء ثم وضعها بكيس في الثلاجة في تخليصها من القمل في حال انتشاره عليها.

6- لتنظيف الفرشاة المصنوعة من الوبر الطبيعي:

يتألف الوبر الطبيعي من الكيراتين الذي يُساهم في ترطيب الشعر، ولذلك يُنصح بتنظيف الفرشاة المصنوعة من هذا الوبر بمحلول الماء والصابون ثم شطفها جيداً بالماء قبل تركها تجفّ في الهواء الطلق.

7- لتنظيف فراشي الأطفال:

يُنصح بتنظيف الفراشي المُستعملة للأطفال ببيكربونات الصوديوم أو بالخل الأبيض، فهي مواد طبيعيّة وغير ضارة. أما في حالة الفرشاة المصنوعة من الخشب، فيمكن الاكتفاء بترطيب وبرها فقط ثم تنظيفه بفرشاة أسنان عليها القليل من الخل الأبيض. (العربية)