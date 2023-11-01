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المرأة

بأحمر شفاه باللون الأسود.. ابنة نوال الزغبي بإطلالة "مُخيفة"! (فيديو)

Lebanon 24
01-11-2023 | 01:50
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نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وقامت تيا في الفيديو بتنفيذ ماكياج خاص لعيد "الهالويين" معتمدة اللون الأسود ولاسيما على أحمر شفاه أسود.
 
 
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خطوة تيا لاقت إعجابا من بعض المتابعين الذين أثنوا على موهبتها في الماكياج، في حين اعتبر العض الآخر انها بدت "مُخيفة" فيه. ما رأيكم؟

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