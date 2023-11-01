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المرأة

"شو هالنهاية السخيفة".. فنانة شهيرة تنتقد مسلسل "كريستال"! (صور)

Lebanon 24
01-11-2023 | 02:07
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بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "كريستال"، كتبت الفنانة الاماراتية أحلام على صفحتها على تطبيق X قائلة: "شو هالنهاية السخيفة كريستال لا تعليق وتحية عظيمة لباميلا الكيك وتكسر الكريستال تكسير".
 
 
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ولم تكتفِ بتلك التغريدة فحسب، بل عادت وأشارت: "أول وآخر مرة أتابع مسلسل 90 حلقة".
 
 
 
ثم دخلت أحلام في حوار مع متابعيها على تطبيق X، وردّت على بعض التعليقات التي سألتها عن أسباب عدم إعجابها بنهاية "كريستال".

وقالت أحلام رداً على إحدى التغريدات: "محمود نصر فنان عظيم وتابعت مسلسله "مربى العز" من أجمل مسلسلات رمضان، لكن نهاية كريستال دوره ضعيف عكس البدايات وتحية له".

وكشفت أحلام أنها تابعت في رمضان الماضي مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة المصرية منى زكي، لكنها عدلت عنه موضحة "أن العمل أوجع قلبها وهي إنسانة حساسة".

يذكر أن "كريستال" مسلسل مقتبس من المسلسل التركي الشهير "حرب الورود"، وهو من بطولة مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين، منهم محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، ورولا حمادة وغيرهم.(فوشيا)

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