"شو هالنهاية السخيفة".. فنانة شهيرة تنتقد مسلسل "كريستال"! (صور)

بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "كريستال"، كتبت الفنانة الاماراتية أحلام على صفحتها على تطبيق X قائلة: "شو هالنهاية السخيفة كريستال لا تعليق وتحية عظيمة لباميلا الكيك وتكسر الكريستال تكسير".

شو هالنهايه السخيفه #كريستال لا تعليق وتحيه عظيمه ل #باميلا_الكيك وتكسر الكريستال تكسير 🤬🤬🤬 — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) October 31, 2023 Advertisement

ولم تكتفِ بتلك التغريدة فحسب، بل عادت وأشارت: "أول وآخر مرة أتابع مسلسل 90 حلقة".

أول وآخر مره اتابع مسلسل ٩٠ حلقه — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) October 31, 2023

ثم دخلت أحلام في حوار مع متابعيها على تطبيق X، وردّت على بعض التعليقات التي سألتها عن أسباب عدم إعجابها بنهاية "كريستال".



وقالت أحلام رداً على إحدى التغريدات: "محمود نصر فنان عظيم وتابعت مسلسله "مربى العز" من أجمل مسلسلات رمضان، لكن نهاية كريستال دوره ضعيف عكس البدايات وتحية له".



وكشفت أحلام أنها تابعت في رمضان الماضي مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة المصرية منى زكي، لكنها عدلت عنه موضحة "أن العمل أوجع قلبها وهي إنسانة حساسة".



يذكر أن "كريستال" مسلسل مقتبس من المسلسل التركي الشهير "حرب الورود"، وهو من بطولة مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين، منهم محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، ورولا حمادة وغيرهم.(فوشيا)



