شيرين تعاني من الإكتئاب: مستحيل أشتغل في الوضع ده!

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تقرر تأجيل حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في دولة الكويت ضمن فعاليات مهرجان "ليلة العمر" نظراً للأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة.وكان من المقرر أن تحيي شيرين الحفل في التاسع من شهر تشرين الثاني الجاري. إلا أنها اعتذرت عنه، موضحةً في تصريح لموقع "القاهرة 24"، أنها لن تتمكن من إحياء الحفلات في ظل الأوضاع التي يعيشها أبناء فلسطين.وقالت شيرين: "مستحيل أشتغل في الوضع ده مش هقدر، أنا اعتذرت عن حفلتين بسبب أحداث فلسطين، حفلة العلا في السعودية، وحفلة في الكويت، ودي أقل حاجة أقدر أعملها عشان أهالينا في فلسطين، وربنا يقدرني وأساعد بأكتر من كده".كما كشف شيرين أنها تعاني من الاكتئاب بسبب ما يجري في قطاع غزة، قائلةً: "الله يكون في عونهم ويكون في عون الأطفال والأمهات، ربنا يستر على شعب فلسطين، ربنا معاهم ويوقف معاهم.. وسمعت خطاب الرئيس، الموضوع في حاجة مهمة ويخوف، ربنا يستر على شعب فلسطين إن شاء الله".ولم يكن حفل الكويت الوحيد الذي تقرر تأجيله٬ إذ اعتذرت شيرين مسبقاً عن إقامة حفل غنائي في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، لكنها لم تذكر الأسباب نظراً لعدم امتلاكها صلاحية استخدام حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.