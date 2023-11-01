Advertisement

المرأة

شيرين تعاني من الإكتئاب: مستحيل أشتغل في الوضع ده!

Lebanon 24
01-11-2023 | 09:32
A-
A+
Doc-P-1125229-638344498217559421.png
Doc-P-1125229-638344498217559421.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقرر تأجيل حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في دولة الكويت ضمن فعاليات مهرجان "ليلة العمر" نظراً للأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة.

وكان من المقرر أن تحيي شيرين الحفل في التاسع من شهر تشرين الثاني الجاري. إلا أنها اعتذرت عنه، موضحةً في تصريح لموقع "القاهرة 24"، أنها لن تتمكن من إحياء الحفلات في ظل الأوضاع التي يعيشها أبناء فلسطين.
Advertisement

وقالت شيرين: "مستحيل أشتغل في الوضع ده مش هقدر، أنا اعتذرت عن حفلتين بسبب أحداث فلسطين، حفلة العلا في السعودية، وحفلة في الكويت، ودي أقل حاجة أقدر أعملها عشان أهالينا في فلسطين، وربنا يقدرني وأساعد بأكتر من كده".

كما كشف شيرين أنها تعاني من الاكتئاب بسبب ما يجري في قطاع غزة، قائلةً: "الله يكون في عونهم ويكون في عون الأطفال والأمهات، ربنا يستر على شعب فلسطين، ربنا معاهم ويوقف معاهم.. وسمعت خطاب الرئيس، الموضوع في حاجة مهمة ويخوف، ربنا يستر على شعب فلسطين إن شاء الله".

ولم يكن حفل الكويت الوحيد الذي تقرر تأجيله٬ إذ اعتذرت شيرين مسبقاً عن إقامة حفل غنائي في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، لكنها لم تذكر الأسباب نظراً لعدم امتلاكها صلاحية استخدام حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:45 | 2023-11-01
05:22 | 2023-11-01
03:44 | 2023-11-01
02:07 | 2023-11-01
01:50 | 2023-11-01
00:00 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24