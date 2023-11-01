بعد صراع مرير مع سرطان المعدة... فنانة عربية تفارق الحياة

Advertisement

فارقت الفنانة جواهر الكويتية الحياة عن عمر 45 عاما، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان بالمعدة.وأعلنت الإعلامية مي العيدان عن وفاة جواهر عبر منشور على "إنستغرام"، حيث وثقت صورتين لها، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية، اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر 45 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة".وأضافت أن الراحلة بدأت رحلتها في العلاج من مرض السرطان منذ 4 سنوات في لندن من دون حصولها على نتيجة، لتعود إلى الكويت وتقضي ما يقارب الشهر في إحدى مستشفياته حتى وفاتها.وتمنت مي في نهاية منشورها الرحمة والمغفرة لجواهر، مضيفة: "اللهم اسكنها فسيح جناتك وانزلها منزل حسن وتجاوز عنها واكرمها لنظر بوجهك، ادعولها فالدعاء رزق الميت".