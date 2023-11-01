وصفات طبيعية لتقشير الشفاه فى الشتاء

تصاب الشفاه أحياناً بالجفاف والبهتان الأمر الذى يجعل الفتاة تشعر بالإنزعاج الذى يدفعها للبحث عن حلول تساعدها في الحصول على شفاه وردية جذابة، ولتحقيق ذلك يجب اتباع وصفات طبيعية لتقشير الشفاه والتي تعتمد على عدة خطوات نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "healthshots".

وصفات طبيعية لتقشير الشفاه

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وصفة القهوة وزيت الزيتون لتقشير الشفاه

تساعد القهوة على تقشير البشرة بلطف كما تنظف المسام بعمق، ومن ناحية أخرى يساعد زيت الزيتون على ترطيب وتغذية الشفاه وذلك من خلال خلط ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ووضع هذا الخليط على الشفاه وتركها لفترة تتراوح مابين 2-3 دقائق ثم غسل الشفاه بالماء.

وصفة العسل والسكر لتقشير الشفاه

تساعد هذه الوصفة على تقشير الشفاه وذلك من خلال خلط ملعقة كبيرة من العسل بالإضافة مع ملعقة صغيرة من السكر ووضع هذا الخليط على الشفاه مع فرك الخليط بلطف حتى تذوب حبيبات السكر، ويعمل العسل على ترطيب الشفاه بينما يساعد السكر على إزالة الجلد الجاف وتقشير الشفاه، ثم غسلها بالماء.

وصفة الكاكاو وزيت اللوز لتقشير الشفاه

يحتوي زيت اللوز على فيتامين E الذي يساعد في الحصول على شفاه ناعمة، كما يعمل الكاكاو على تقشير الشفاه ويجعلها ناعمة وذلك من خلال خلط ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز وفرك الشفاه بالخليط لمدة 5 دقائق، ثم غسل الشفاه.

وصفة زيت جوز الهند لتقشير الشفاه

يعتبر ملح الهيمالايا الوردي من المكونات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشفاه الجافة والمتقشرة، وذلك من خلال خلط ملعقة صغيرة من الملح الوردي مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ووضع هذا الخليط على الشفاه مع الفرك بلطف ثم غسل الشفاه .