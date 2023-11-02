فوائد «الميزوثيرابي» لوجهك.. تعرفي إليها؟

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مع قضاء العديد من الساعات أمام شاشات الحاسوب والهواتف المحمولة، فضلاً عن التعرض اليومي لأشعة الشمس، وعوامل الجو المتغيرة، تتأثر بشرتنا بكل ما يحيط بها، وبالتالي تحتاج إلى عناية مستمرة؛ للحفاظ على جمالها وشبابها لأطول فترة ممكنة، لذا جاء «الميزوثيرابي» للوجه لتحقيق هذه المهمة.وهناك الكثير من الإجراءات الحديثة، التي تساعد على استعادة رونق وجمال الجلد لأطول فترة ممكنة، ومن بين هذه الإجراءات، حقن «الميزوثيرابي» للوجه، ونكشف لكِ هنا كل ما تحتاجين لمعرفته عن هذه التقنية قبل الخضوع لها.هي علاج تجميلي غير جراحي، يتضمن حقن مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومواد أخرى في «الأديم المتوسط» (الطبقة الوسطى من الجلد)، لتحقق فوائد ونتائج رائعة، وتكتسب هذه التقنية شعبية بين النساء اللواتي يسعين إلى تحسين مظهر بشرتهن في الآونة الأخيرة.أحد الأسباب الرئيسية، التي تجعل الكثيرات يخترن «الميزوثيرابي»، هو تحقيق تجديد شباب الجلد. وتم تصميم الحقن المستخدمة في «الميزوثيرابي» لتحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما بروتينان أساسيان للحفاظ على مرونة الجلد وثباته، ونتيجة لذلك يمكن أن يساعد الميزوثيرابي على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وترهل الجلد، ما يمنح البشرة مظهراً أكثر شباباً وإشراقاً.ويعمل الميزوثيرابي عن طريق توصيل مجموعة من العناصر الغذائية مباشرة إلى الجلد، ما يوفر نهجاً مستهدفاً لمعالجة مشاكل جلدية معينة، فمزيج الفيتامينات والمعادن والمواد الأخرى يغذي خلايا الجلد، ويعزز تجديدها، وتساعد هذه العملية على تحسين الملمس العام للبشرة ولونها وصحتها.علاوة على ذلك، يحفز الميزوثيرابي إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما بروتينان يلعبان دوراً حاسماً في الحفاظ على بنية الجلد ومرونته. ويوفر الكولاجين الدعم والثبات للبشرة، بينما يسمح الإيلاستين لها بالتمدد والارتداد، ومن خلال تعزيز إنتاج هذه البروتينات، يساعد الميزوثيرابي على تقليل علامات الشيخوخة، واستعادة مظهر أكثر شباباً.تبدأ عملية الميزوثيرابي للبشرة، عادة، بالتشاور مع أخصائي مؤهل، وخلال هذه الاستشارة، تتم مناقشة الاهتمامات والأهداف المتعلقة بالبشرة، ويتم وضع خطة علاج شخصية.بمجرد وضع خطة العلاج، يبدأ الإجراء الفعلي، إذ يتم تنظيف البشرة جيداً لإزالة أي أوساخ أو شوائب، ثم يتم إجراء سلسلة من الحقن الصغيرة في المناطق المستهدفة من الجلد. تحتوي هذه الحقن على مزيج من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية وحمض الهيالورونيك، من بين مواد أخرى، وقد تختلف الصيغة المحددة المستخدمة حسب الاحتياجات والأهداف.تستخدم، عادة، إبرة رفيعة أو مسدس ميزوثيرابي، لحقن المواد، ما يضمن توصيلها بدقة إلى الجلد، وهذا الإجراء جيد التحمل بشكل عام، وعادة يستمر لمدة 20 دقيقة، مع الحد الأدنى من الانزعاج الذي أبلغ عنه البعض، ومع ذلك يمكن وضع كريم مخدر قبل الحقن؛ لتقليل أي إزعاج محتمل.حظيت هذه التقنية باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، بسبب فوائدها العديدة، وتأثيراتها الإيجابية على مظهر الجلد وصحته، ومن أبرزها ما يلي:1. تحسين ترطيب البشرة:إحدى الفوائد الرئيسية لميزوثيرابي الجلد، أنه يساعد على تحسين ترطيب البشرة، حيث تعمل العناصر الغذائية المحقونة على تغذية البشرة بعمق، ما يوفر لها الرطوبة الأساسية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى بشرة أكثر شباباً وإشراقاً، بالإضافة إلى تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.2. تعزيز ملمس البشرة ولونها:يؤدي ميزوثيرابي الجلد، أيضاً، إلى تحسين نسيج الجلد ولونه، لأن المواد المحقونة في البشرة تعزز إنتاج الكولاجين، ما يحافظ على مرونة الجلد وثباته، ونتيجة لذلك يصبح الجلد أكثر نعومة ومشدوداً، وأكثر تناسقاً في اللون، ما يمنحه مظهراً صحياً ومتجدداً.3. تقليل فرط التصبغ وندبات حب الشباب:فائدة أخرى مهمة لميزوثيرابي الجلد هي قدرته على تقليل فرط التصبغ وندبات حب الشباب، فالعناصر الغذائية التي تحقن في الجلد تساعد على تحطيم الميلانين الزائد، المسؤول عن البقع الداكنة، وتفاوت لون البشرة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا الإجراء تجدد الخلايا، ويحفز إنتاج خلايا جلدية جديدة، ما يحسن مظهر ندبات حب الشباب، ويعطي بشرة أكثر تناسقاً.4. تنشيط الدورة الدموية:يتضمن الميزوثيرابي حقن مواد محددة، مثل: الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية وحمض الهيالورونيك، في الطبقة الوسطى من الجلد، وتعمل هذه المواد بشكل تآزري لتعزيز الدورة الدموية في المنطقة المعالجة، كما أنها تساعد على توسيع الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تحسين تدفق الدم والأكسجين في الجلد، وبالتالي تعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل.5. تقليل مسامات البشرة:يعمل الميزوثيرابي عن طريق توصيل مزيج مخصص من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، والمواد المفيدة الأخرى مباشرة إلى الطبقة الوسطى من الجلد، المعروفة باسم «الأديم المتوسط».تعمل الحقن، بمزيد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمواد المفيدة الأخرى، على تحفيز إنتاج الكولاجين، وتحسين الدورة الدموية، وتعزيز تجديد الخلايا، وتساعد هذه التأثيرات على شد الجلد، وتقليل الالتهاب، وتقليل ظهور المسام.قد تسبب تقنية الميزوثيرابي للبشرة بعض الآثار الجانبية، أو العلامات التي تحتاج إلى فترة رعاية إضافية، من بينها:- الاحمرار والتهيج.- العدوى.- الكدمات والتورم.- الشعور بآلام خفيفة في منطقة الحقن.- التفاعل التحسسي.