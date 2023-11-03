خط أزياء كايلي جينر الجديد.. هل سرقت أحد التصاميم؟

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كشفت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" أن المعطف المصنوع من الجلد الصناعي في خط أزيائها الجديد Khy، قد بيع بالكامل.وتم طرح خط "Khy" للبيع صباح الأربعاء بعد أن قامت كايلي بالترويج للسلع بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.ويحتوي خط Jenner's Khy أيضًا الفساتين والقمصان والتنانير، ولا تتجاوز أي قطعة منها 200 دولار أميركي، حتى يكون بمقدور الجميع شراؤها.وتحدثت كايلي عن العمل على "Khy" خلال مقابلة مع مجلة "Vogue"، واصفة المشروع بأنه "شخصي للغاية".وقالت: "لقد عملت بجد على هذا المشروع، ووضعت كل قلبي فيه، ولا أستطيع الانتظار حتى يجرب الناس الملابس".ويأتي ذلك بعد اتهام كايلي بسرقة أفكار لشركتها الشهر الماضي من المصممة "بيتسي جونسون".