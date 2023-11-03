لا تتجاهليها... علامات تشير إلى انتهاء صلاحية المستحضرات التجميلية

إذا كنتِ من محبات العناية بالبشرة، فمن الممكن أن تكون لديك مجموعة كبيرة من المنتجات المفتوحة والمستخدمة. لكن هل فكرت يومًا في معرفة متى تنتهي صلاحية هذه المنتجات؟



في البداية، يجب عليكِ الانتباه عندما تلاحظين حدوث حكة غير معتادة بعد استخدام منتج، خصوصًا إذا لم تواجهي هذه المشكلة في السابق. حسب ما أوضحه الخبراء، إذا بدأت الحكة فجأة بعد استخدام منتج بعد فترة من الزمن، فإن هذا يُشكل إشارة واضحة للحاجة إلى التخلص منه بأمان.

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هناك علامة أخرى تُعرف باسم "POA" وتشير إلى فترة ما بعد الفتح. تعطي هذه العلامة عادةً معلومات حول المدة الزمنية التي يمكن فيها استخدام المنتج بأمان بعد فتحه، سواء كانت ستة أشهر أو عامًا كاملًا، وتكون هذه المعلومات متاحة على عبوة المنتج أو في أسفلها.



إذا لم تتوافر هذه العلامة وشعرتِ بقلق بشأن صلاحية منتج معين، يمكنك إجراء عدة اختبارات بسيطة. يُمكنك البدء بفحص الرائحة - هل أصبحت غير مألوفة أو مغايرة؟ ثم يمكنك التحقق من اللون - هل هناك أي تغيير في لون المنتج مقارنة بحالته الأصلية؟ هل تلاحظين أي تغيير في الملمس - هل أصبح لزجًا أو تغير بشكل واضح؟ هل حدث انفصال أو تفتت في المنتج؟ إذا كانت الإجابة بـ"نعم" على أي من هذه الأسئلة، فإن ذلك يشير بوضوح إلى ضرورة التخلص من هذا المنتج بأمان.





يجب أيضًا الإشارة إلى أنه يُفضل التخلص من أقنعة الوجه التي غالبًا ما تكون مصممة للاستخدام مرة واحدة بعد استخدامها.



وبالنسبة لقلقك من استخدام منتجات منتهية الصلاحية، يجب أن تعلمي أنه عادةً لن تكون لها تأثيرات كبيرة على بشرتك. ومع ذلك، لا يُفضل عمومًا استخدام منتجات منتهية الصلاحية، ويمكن أن تفقد هذه المنتجات فاعليتها مع مرور الوقت بسبب تحلل المكونات النشطة. وقد يحدث أيضًا تغيير في المواد الكيميائية في المنتج، ما يجعله غير فعّال.