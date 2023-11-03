بطلة "Game of Thrones" تتخطى طلاقها بسرعة هائلة... وتعيش قصة حب جديدة مع مليونير

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تخطت الممثلة البريطانية صوفي تيرنر أزمة طلاقها من المغني الأميركي جو جوناس بسرعة صادمة، إذ يقال إنها تعيش قصة حب جديدة مع المليونير البريطاني بيريجرين "بيري" بيرسون.ورصدت عدسات الباباراتزي نجمة مسلسل "Game of Thrones" تتبادل القبلات مع بيرسون في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 28 تشرين الأول الفائت، وذلك بعد شهر من توصلها هي وجوناس إلى اتفاقية حضانة مؤقتة لطفليهما ويلا ودلفين.وأفاد أحد المصادر أن الثنائي استمتعا بلحظة حميمية في محطة قطار Gare du Nord قبل التوجه إلى Stade de France، لحضور المباراة النهائية لكأس العالم للرغبي بين نيوزيلندا وجنوب إفريقيا.