بأسلوب صحي وفعّال: إليكِ كيفية التخلص من دهون الوجه

المعاناة من دهون الوجه أمر شائع لدى العديد من النساء. وتعد هذه المشكلة مزعجة جداً خاصةً للواتي يملكن جسماً رشيقاً ولكن يعانين من فائض في الدهون في منطقة الوجه.
ولتقليل دهون الوجه، يتطلب الأمر مزيجًا من فقدان الوزن العام، وممارسة تمارين للوجه، وتبني أسلوب حياة صحي. ويجب مراعاة أن التركيز على منطقة معينة للتخلص من الدهون فيها ليس غالبًا فعّالًا. لذلك، إليك بعض النصائح للمساعدة في تقليل دهون الوجه:
الحفاظ على نظام غذائي متوازن
تناولي عدد السعرات الحرارية التي تقل عن السعرات التي تحرقيها عن طريق تناول أطعمة صحية مثل الفواكه والخضروات والبروتين النباتي والحبوب الكاملة. تجنبي أيضاً الأطعمة العالية بالسكر والدهون العالية، إذ يمكن أن تساهم في زيادة الوزن.
شرب كميات كافية من الماء
شرب الكثير من الماء يساعد على الحفاظ على مرونة البشرة ويمكن أن يقلل من انتفاخ الوجه.
مراقبة حجم الأطعمة
كوني حذرة فيما يتعلق بحجم الأطعمة لتجنب الإفراط في تناول الطعام، وتجنبي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.
ممارسة الرياضة القلبية
مارسي التمارين الرياضية الهوائية بانتظام مثل الجري أو ركوب الدراجة أو السباحة لمساعدة في حرق السعرات الحرارية وتقليل الدهون في الجسم بشكل عام.
التمارين بالأوزان
بناء العضلات النحيفة يمكن أن يزيد من معدل الأيض الأساسي الخاص بك، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات حتى أثناء الراحة. قومي بتضمين التمارين بالأوزان في روتين اللياقة البدنية الخاص بك.
تمارين للوجه
على الرغم من أن فعالية التمارين الخاصة بالوجه في تخفيض الدهون الوجهية قد تثير الجدل، إلا أن بعض الأشخاص يجدون فائدة فيها. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل تمارين الوجه توريق الخدود أو الابتسامة مع الحفاظ على الشفتين مغلقتين والبقاء في هذه الأوضاع لبضع ثوانٍ.
إدارة التوتر
ارتفاع مستويات التوتر يمكن أن يؤدي إلى عادات غذائية غير صحية وزيادة الوزن. قومي بممارسة تقنيات تقليل التوتر مثل التأمل واليوغا أو تمارين التنفس العميق.
الحصول على نوم كاف
عليك الحصول على 7ـ-9 ساعات من النوم عالي الجودة في الليل لدعم الصحة العامة والحفاظ على وزن صحي.
تجنب التدخين
يمكن أن يساهم التدخين في انتفاخ الوجه وتسريع عملية الشيخوخة. تقليله أو التوقف عنه يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مظهر وجهك.
فقدان الوزن ببطء
كوني صبورة وركزي على فقدان الوزن ببطء بمعدل 1-2 جنيه في الأسبوع. يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع إلى فقدان العضلات وتدهور مظهر الوجه.
استشيري محترف رعاية صحية
إذا كنت تشعرين بالقلق بشأن دهون وجهك، فاستشيري محترف رعاية صحية أو أخصائي تغذية مسجل للحصول على توجيه شخصي وتوصيات.