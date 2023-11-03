بأسلوب صحي وفعّال: إليكِ كيفية التخلص من دهون الوجه

المعاناة من دهون الوجه أمر شائع لدى العديد من النساء. وتعد هذه المشكلة مزعجة جداً خاصةً للواتي يملكن جسماً رشيقاً ولكن يعانين من فائض في الدهون في منطقة الوجه.

Advertisement

ولتقليل دهون الوجه، يتطلب الأمر مزيجًا من فقدان الوزن العام، وممارسة تمارين للوجه، وتبني أسلوب حياة صحي. ويجب مراعاة أن التركيز على منطقة معينة للتخلص من الدهون فيها ليس غالبًا فعّالًا. لذلك، إليك بعض النصائح للمساعدة في تقليل دهون الوجه:تناولي عدد السعرات الحرارية التي تقل عن السعرات التي تحرقيها عن طريق تناول أطعمة صحية مثل الفواكه والخضروات والبروتين النباتي والحبوب الكاملة. تجنبي أيضاً الأطعمة العالية بالسكر والدهون العالية، إذ يمكن أن تساهم في زيادة الوزن.شرب الكثير من الماء يساعد على الحفاظ على مرونة البشرة ويمكن أن يقلل من انتفاخ الوجه.كوني حذرة فيما يتعلق بحجم الأطعمة لتجنب الإفراط في تناول الطعام، وتجنبي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.مارسي التمارين الرياضية الهوائية بانتظام مثل الجري أو ركوب الدراجة أو السباحة لمساعدة في حرق السعرات الحرارية وتقليل الدهون في الجسم بشكل عام.بناء العضلات النحيفة يمكن أن يزيد من معدل الأيض الأساسي الخاص بك، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات حتى أثناء الراحة. قومي بتضمين التمارين بالأوزان في روتين اللياقة البدنية الخاص بك.على الرغم من أن فعالية التمارين الخاصة بالوجه في تخفيض الدهون الوجهية قد تثير الجدل، إلا أن بعض الأشخاص يجدون فائدة فيها. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل تمارين الوجه توريق الخدود أو الابتسامة مع الحفاظ على الشفتين مغلقتين والبقاء في هذه الأوضاع لبضع ثوانٍ.ارتفاع مستويات التوتر يمكن أن يؤدي إلى عادات غذائية غير صحية وزيادة الوزن. قومي بممارسة تقنيات تقليل التوتر مثل التأمل واليوغا أو تمارين التنفس العميق.عليك الحصول على 7ـ-9 ساعات من النوم عالي الجودة في الليل لدعم الصحة العامة والحفاظ على وزن صحي.يمكن أن يساهم التدخين في انتفاخ الوجه وتسريع عملية الشيخوخة. تقليله أو التوقف عنه يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مظهر وجهك.كوني صبورة وركزي على فقدان الوزن ببطء بمعدل 1-2 جنيه في الأسبوع. يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع إلى فقدان العضلات وتدهور مظهر الوجه.إذا كنت تشعرين بالقلق بشأن دهون وجهك، فاستشيري محترف رعاية صحية أو أخصائي تغذية مسجل للحصول على توجيه شخصي وتوصيات.