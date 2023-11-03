إليك هذه النصائح للاعتناء ببشرة أظافرك كالمحترفين

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أظافرك ليست فقط المنطقة التي يمكنك تلوينها بطلاء الأظافر – فكل مساحة الجلد والبشرة المحيطة بأظافرك، تعمل على تكوين تلك الأظافر، ولو كانت صحية وسليمة، لبدت أظافرك صحية وسليمة وجميلة أيضًا.وبالتحديد نقصد البشرة الصلبة المحيطة بأظافرك، أو الكيوتيكل Cuticle والتي تحتاج لعناية خاصة، غالبًا ما تستلزم زيارة صالون الأظافر دوريًا لكي تحافظي على مظهر أظافرك الجميل المنمق – ولكن هل يمكنك أنت العناية بها كالمحترفين في الأوقات الفاصلة بين زيارة الصالون والتي تليها؟تعمل البشرة المتصلبة كدرع حماية لأظافرك من الفطريات والبكتيريا، وتعمل على تنظيم الترطيب في مهد الإظفر، مما يمنع تقصفه وتقشره، وتعزز من النمو الصحي للإظفر. ونزيد على ذلك أن تلك البشرة المتصلبة لها نهايات عصبية تنبهك لخطر الإصابة وتشعرك بقدر الضغط الواقع على الأظافر والأنامل.قد تحتاجين لذلك أحيانًا لغرض تثبيت الأظافر الاصطناعية أو مواد اللصق الخاصة بها. وأيضًا حين يتزايد نمو هذه البشرة المتصلبة بشكل يسيء لمنظر الظفر.المبالغة والإفراط في قص البشرة المحيطة بالظفر سيتسبب في وجود جروح قد تتعرض للعدوى والإصابة الخطرة في تلك المنطقة الحساسة، خاصة وانت تستخدمين يديك في كل شيء. كما أن ذلك سيعيق النمو الطبيعي والصحي للظفر نفسه، وقد يتسبب في نمو الظفر داخليًا، أو تورم الأنامل. والأمر الذي لا يقل سوءًا هو تضرر تلك المنطقة من بشرة الأنامل بشكل عميق أو دائم، مما يشوه منظر الأظافر.