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المرأة
إليك هذه النصائح للاعتناء ببشرة أظافرك كالمحترفين
Lebanon 24
03-11-2023
|
17:00
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أظافرك ليست فقط المنطقة التي يمكنك تلوينها بطلاء الأظافر – فكل مساحة الجلد والبشرة المحيطة بأظافرك، تعمل على تكوين تلك الأظافر، ولو كانت صحية وسليمة، لبدت أظافرك صحية وسليمة وجميلة أيضًا.
وبالتحديد نقصد البشرة الصلبة المحيطة بأظافرك، أو الكيوتيكل Cuticle والتي تحتاج لعناية خاصة، غالبًا ما تستلزم زيارة صالون الأظافر دوريًا لكي تحافظي على مظهر أظافرك الجميل المنمق – ولكن هل يمكنك أنت العناية بها كالمحترفين في الأوقات الفاصلة بين زيارة الصالون والتي تليها؟
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لماذا هذه المنطقة ضرورية لجمال وصحة أظافرك:
تعمل البشرة المتصلبة كدرع حماية لأظافرك من الفطريات والبكتيريا، وتعمل على تنظيم الترطيب في مهد الإظفر، مما يمنع تقصفه وتقشره، وتعزز من النمو الصحي للإظفر. ونزيد على ذلك أن تلك البشرة المتصلبة لها نهايات عصبية تنبهك لخطر الإصابة وتشعرك بقدر الضغط الواقع على الأظافر والأنامل.
هل تحتاجين للتخلص من البشرة المتصلبة وقصها دومًا؟
قد تحتاجين لذلك أحيانًا لغرض تثبيت الأظافر الاصطناعية أو مواد اللصق الخاصة بها. وأيضًا حين يتزايد نمو هذه البشرة المتصلبة بشكل يسيء لمنظر الظفر.
هل هناك مخاطر من قص البشرة المتصلبة دون داعٍ؟
المبالغة والإفراط في قص البشرة المحيطة بالظفر سيتسبب في وجود جروح قد تتعرض للعدوى والإصابة الخطرة في تلك المنطقة الحساسة، خاصة وانت تستخدمين يديك في كل شيء. كما أن ذلك سيعيق النمو الطبيعي والصحي للظفر نفسه، وقد يتسبب في نمو الظفر داخليًا، أو تورم الأنامل. والأمر الذي لا يقل سوءًا هو تضرر تلك المنطقة من بشرة الأنامل بشكل عميق أو دائم، مما يشوه منظر الأظافر.
وما هي أهم نصائح العناية بهذه المنطقة لأظافر جميلة؟
تنعيم البشرة المحيطة بالظفر باستخدام مستحضرات تستهدف هذه المنطقة تحديدًا، واتباع روتين جمالي للعناية ببشرة الأظافر، أو حتى استخدام الوصفات الطبيعية من زيت زيتون وليمون أو غلسرين وما شابه.
دفع البشرة المتصلبة للخلف بدلًا عن قصها تمامًا، فتحافظين على الدرع الطبيعي لصحة أظافرك
تقليم البشرة المتصلبة حول الظفر بدلًا عن قص الأجزاء كلها، فقط اكتفي بقص الأجزاء مفرطة التصلب، بعد اتباع خطوتي التنعيم والدفع
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