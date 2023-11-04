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المرأة
فنانة معروفة تعتزل "السوشال ميديا": "محتاجة بريك"
Lebanon 24
04-11-2023
|
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أعلنت الفنانة المصرية إنجي وجدان اعتزالها "السوشال ميديا" موقتاً.
وكتبت إنجي عبر حسابها في "إنستغرام": "أنا آسفة ولكن أنا مضطرة أبعد عن السوشال ميديا شوية، محتاجة بريك، اللي محتاجني ضروري ممكن يبعتلي إيميل".
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المصدر: فوشيا
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