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المرأة

داخل مكاتب المحطة.. زملاء مذيعة أخبار الـ MTV يحتفلون بعيد ميلادها (صور)

Lebanon 24
04-11-2023 | 04:28
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فاجأ بعض زملاء مذيعة الأخبار في الـ mtv ريتا بيا أنطون بالاحتفال بعيد ميلادها.

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل من داخل مكاتب الـ mtv حيث احتفل زملاء ريتا بيا معها بالمناسبة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة قناة الـ mtv ميشال المر.
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كما نشرت ريتا بيا صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، بدت فيها بـ"توب" ضيقة سوداء من دون أكمام نسقتها مع بنطال باللون نفسه وهي تحتفل بعيدها وتحمل قالب حلوى عليه صورتها.
 
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان بيا بدأت عملها في الـ mtv كمذيعة طقس ثم انتقلت إلى تقديم الأخبار إلى جانب شقيقتها في المحطة غرسيا أنطون.

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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