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المرأة

إليكِ فوائد السفر مع زوجك بمفردكما

Lebanon 24
04-11-2023 | 12:00
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بعد الزواج بسنوات غالباً ما تتحول رحلات السفر إلى رحلات عائلية تشمل الزوجين والأطفال وربما بعض أفراد العائلة، ولكن خبراء العلاقات يؤكدون على ضرورة سفر الزوجين بمفردهما من وقت لآخر، ولو يوم أو يومين.
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وفيما يلي أهم فوائد السفر مع زوجك بمفردكما. تابعي القراءة.

1- إعادة اكتشاف سمات شريك الحياة

أثناء السفر تشتركين مع زوجك في التخطيط وحجز الأنشطة وتبادل الأفكار حول الأشياء الممتعة التي يمكن القيام بها، ناهيكِ عن الفرصة الثمينة لقضاء وقت معاً دون عوامل تشتيت، مما يتيح لكما التركيز على نقاط القوة في العلاقة، ومعرفة النقاط المشتركة بينكما، وكيف تكملان بعضكما، وتحصلان على وقت كافِ بتركيز عالِ ليتعرف كل منكما على سمات الآخر وتفضيلاته ومميزاته، مما يعزز الترابط بينكما.


2- كسر الروتين

على الرغم من أن الروتين مهم لاستقرار الحياة والشعور بالأمان، إلا أن الاستمرار في الروتين لفترات طويلة قد يؤدي إلى الملل أو الفتور، لذا فإن السفر مع زوجك بمفردكما يخرجكما من دائرة الروتين، ويسمح لكما باستعادة الشغف والحماس وطرد الملل من حياتكما.

3- تجارب السفر غير التقليدية

بعيداً عن الرحلات العائلية الطويلة التي تحتاج إلى تخطيط وإقامة عالية التكاليف تضمن راحة الأطفال ورفاهيتهم، فإن السفر مع زوجك بمفردكما يتيح لكما تجارب السفر غير التقليدية، من حيث اختيار أماكن غير تقليدية أو لا تسمح بتواجد الطفال، أو تجربة السفر منخفض التكاليف، حتى لو كان مجرد قضاء ليلة أو ليلتين في فندق متواضع.

4- تجربة أشياء جديدة

السفر مع زوجك بمفردكما يتيح لكما تجربة أشياء جديدة قد لا تصلح للتجربة بصحبة الأطفال، مثل الأنشطة التي لا تصلح للأطفال، أو أماكن البالغين، أو حتى تجارب الطعام المثيرة. تجربة أشياء جديدة تضفي المتعة والشغف وتعيد الحماس إلى علاقتك الزوجية.  (نواعم) 
المصدر: نواعم
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