الرموش الطويلة.. هل تجعل المرأة أكثر جاذبية؟

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قالت دراسة حديثة، إن طول الرموش يلعب دورًا مهمًا في تحديد جاذبية المرأة، فوفقًا لعلماء من بريطانيا وكندا، فإن الرموش التي يبلغ طولها "ثلث عرض العين" تبدو أكثر جاذبية، وهي تزيّن الوجه نفسه والعينيْن على وجه التحديد.وأجرى الباحثون هذه الدراسة لتقييم تأثير طول الرموش على جاذبية المرأة، واستخدموا تقنية التصور الحاسوبي لإنشاء صور لنساء برموش مختلفة الأطوال. ثم طُلب من مجموعة من الأشخاص تقييم جاذبية الصور.ووجد الباحثون أن الصور التي تظهر نساءً برموش يبلغ طولها ثلث عرض العين (نحو 30-35%) كانت الأكثر جاذبية.ويعتقد الباحثون أن هناك عدة أسباب وراء ذلك، أولاً، تحمي الرموش العينين من الغبار والأوساخ، ويمكن أن تجعل العينين تبدوان أكبر وأكثر تعبيرًا، وتجعل الوجه يبدو أكثر شبابًا.بالطبع، لا تزال هناك عوامل أخرى تؤثر على جاذبية المرأة، مثل شكل الوجه والشعر والشخصية. ومع ذلك، فإن الرموش هي بالتأكيد سمة جذابة يمكن أن تضيف إلى جمال المرأة.الباحثون أوصوا بعد نشر نتائجهم في مجلة "Scientific Reports"، لأن الدراسة باستخدام تقنية التصور الحاسوبي، وتم تقييم جاذبية الصور من قبل مجموعة صغيرة من الأشخاص، مما قد لا يعكس آراء الجمهور بشكل عام. (فوشيا)