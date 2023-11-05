26
o
بيروت
27
o
طرابلس
31
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
الرموش الطويلة.. هل تجعل المرأة أكثر جاذبية؟
Lebanon 24
05-11-2023
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت دراسة حديثة، إن طول الرموش يلعب دورًا مهمًا في تحديد جاذبية المرأة، فوفقًا لعلماء من بريطانيا وكندا، فإن الرموش التي يبلغ طولها "ثلث عرض العين" تبدو أكثر جاذبية، وهي تزيّن الوجه نفسه والعينيْن على وجه التحديد.
Advertisement
وأجرى الباحثون هذه الدراسة لتقييم تأثير طول الرموش على جاذبية المرأة، واستخدموا تقنية التصور الحاسوبي لإنشاء صور لنساء برموش مختلفة الأطوال. ثم طُلب من مجموعة من الأشخاص تقييم جاذبية الصور.
ووجد الباحثون أن الصور التي تظهر نساءً برموش يبلغ طولها ثلث عرض العين (نحو 30-35%) كانت الأكثر جاذبية.
ويعتقد الباحثون أن هناك عدة أسباب وراء ذلك، أولاً، تحمي الرموش العينين من الغبار والأوساخ، ويمكن أن تجعل العينين تبدوان أكبر وأكثر تعبيرًا، وتجعل الوجه يبدو أكثر شبابًا.
بالطبع، لا تزال هناك عوامل أخرى تؤثر على جاذبية المرأة، مثل شكل الوجه والشعر والشخصية. ومع ذلك، فإن الرموش هي بالتأكيد سمة جذابة يمكن أن تضيف إلى جمال المرأة.
الباحثون أوصوا بعد نشر نتائجهم في مجلة "Scientific Reports"، لأن الدراسة باستخدام تقنية التصور الحاسوبي، وتم تقييم جاذبية الصور من قبل مجموعة صغيرة من الأشخاص، مما قد لا يعكس آراء الجمهور بشكل عام. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيرا منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان.. انخفاض حاد بالحرارة وثلوج على هذا الارتفاع!
Lebanon 24
وأخيرا منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان.. انخفاض حاد بالحرارة وثلوج على هذا الارتفاع!
05:38 | 2023-11-04
04/11/2023 05:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن عملية إغتيال وتهديدات بقصف بيروت.. إكتشفوا حقيقة الأمر الآن!
Lebanon 24
خبرٌ عن عملية إغتيال وتهديدات بقصف بيروت.. إكتشفوا حقيقة الأمر الآن!
08:08 | 2023-11-04
04/11/2023 08:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. هؤلاء إتصلوا بـ"حزب الله"!
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. هؤلاء إتصلوا بـ"حزب الله"!
13:41 | 2023-11-04
04/11/2023 01:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل على إثرها إلى المستشفى.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء
Lebanon 24
نقل على إثرها إلى المستشفى.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء
12:48 | 2023-11-04
04/11/2023 12:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
Lebanon 24
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
17:42 | 2023-11-04
04/11/2023 05:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:20 | 2023-11-05
أبرز تريندات الأحذية النسائية لخريف 2023
01:30 | 2023-11-05
نصائح تجعل الزوج يلبي طلباتك بدون جدال
17:42 | 2023-11-04
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
16:30 | 2023-11-04
منشور من سيرين عبد النور عن نصرالله.. إليكم ما قالتهُ
12:00 | 2023-11-04
إليكِ فوائد السفر مع زوجك بمفردكما
09:00 | 2023-11-04
بعد طلاقها.. الفنانة الشهيرة تثير الجدل بإطلالة مختلفة (صورة)
فيديو
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
10:20 | 2023-11-04
05/11/2023 10:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
05:00 | 2023-11-04
05/11/2023 10:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
05/11/2023 10:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24