نصائح تجعل الزوج يلبي طلباتك بدون جدال

في الكثير من الأحيان تنشب الخلافات بين الزوجين عندما يرفض الزوج تلبية أحد طلبات زوجته، خاصة الطلبات الأساسية أو التي تراها مهمة.

أبرز النصائح التي يمكن اتباعها عند طلب أي شيء من الزوج كي يلبى طلباتك بدون جدال.

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بعض النصائح عند الطلب من الزوج:

- على الزوجة ألا تطلب طلبات في أوقات غير مناسبة عند النوم مثلا أو بعد رجوع الزوج مرهق من عمله، وغيرها من الأوقات غير المناسبة مثل بعد مشاهدات مباريات يكون فيها عصبيا وغير متحكم في قراره سيتم رفض أي طلب.

- على الزوجة أن تتعلم فن التفاوض مع الزوج، وخاصة إذا كان الرفض بدون أسباب لمجرد الرفض وإعطاء أسباب منطقية للطلب، حتى تسهل الموافقة على طلبها دون رفض مستمر.

- عليها أن تعلم حدود طلباتها، فالطلب في حدود الإمكانيات المادية المتاحة، وخاصة إذا كانت ظروف الزوج لا تتحمل أعباء زائدة عن حده.

- على الزوج توخى التقليد لصديقتها، فكل منها لها قدرة مادية وحياة مختلفة، ونمط لشخصية الزوج مختلفة عن الآخر، وعدم المقارنة بين معيشتها وبين أزواج الأخريات عن زوجها، وعليها أن تكون تعرف مفاتيح زوجها للموافقة على طلباتها.

- يمكن أن تمهد طلباتها كمقترح للزوج من خلال رؤيتها لأهمية عمله، وأنه سيكون الأفضل لهما إذا تم تنفيذه، فمثلا لو كان طلب للخروج أو الفسحة، تقول له فرصة للتغير والراحة من العمل لنا، أو عند زيارة والدتها خاصة إذا كان يتطلب سفر أن ترغبه في السفر معاها دون إجبار وفرصة لقضاء وقت مناسب مع العائلة.

-استغلال فرص العروض على المشتريات لإقناع الزوج بأن الأسعار مناسبة في هذا الوقت ويمكن التوفير مع فرص العروض وهكذا، وذلك تتجنب الزوجة رفض زوجها للطلبات بشكل مستمر.