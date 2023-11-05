أبرز تريندات الأحذية النسائية لخريف 2023

تبحث المرأة دائمًا عن حذاء أنيق ومريح ويتوافق مع اتجاهات الموضة الحالية وفى نفس الوقت يناسب الملابس التي ترتديها سواء عند ذهابها للعمل أو زيارتها لأصدقائها أو أي مناسبة أخرى.

أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023:

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أحذية مزينة بطيات

يعتبر الحذاء المصمم بساق عالى مزين بطيات من الأحذية الكلاسيكية الشتوية والذى يعد من أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023، والذى يمكن ارتداؤه مع تنورة أو فستان قصير.

حذاء فوق الركبة

يعتبر الحذاء الذى يصل طوله لفوق الركبة من أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023، والذى يمكن ارتداؤه أيضًا مع الملابس القصيرة سواء تنورة أو فستان.

حذاء "كاو بوى"

تعتبر أحذية رعاة البقر أو "Cowboy"، من الأحذية المنتشرة بخريف 2023، والتي تساعد المرأة في الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة عند ارتدائه.

حذاء بكعب صغير

يعتبر الحذاء المصمم بكعب صغير ومزخرفة بطبعات حيوانية أو رسومات أخرى من أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023، والذى يناسب المرأة طويلة القامة أو لا ترغب في زيادة طولها أو لا تفضل ارتداء كعب عالى عند الذهاب للعمل أو أي مناسبة أخرى، كما تعتبر من الأحذية التي تتسم بالبساطة والأناقة في التصميم.

أحذية رياضية

تعتبر الأحذية الرياضية من أنواع الأحذية العملية والتي تفضلها الكثيرات من النساء سواء عند الذهاب لنادى رياضى أو عند الذهاب للعمل، كما تساعد هذه النوعية من الأحذية على الشعور بالراحة عند السير لمسافات طويلة، لذلك تعتبر من الأحذية المناسبات للراغبات في ممارسة التمارين الرياضية بعد العمل.