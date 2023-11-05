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المرأة

اكتشفي الفرق بين المكياج الأصلي والتقليد بهذه النصائح

Lebanon 24
05-11-2023 | 04:30
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بعض الفتيات تحاول الحصول على صفقات جيدة في المكياج، فتلجأ لشرائه من أماكن غير موثوقة فيقمن بشراء مكياج مقلد بسعر كبير، وهذا قد يضر بشرتها بشكل فادح، ولكى تتعرفي على الفرق بين المكياج الأصلى والمقلد، إليكِ بعض النصائح:

 
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الملمس الناعم

حاولي أن تجربي المنتج قبل شرائه ليس فقط للتحقق من اللون ولكن للتأكد من ملمسه، ينبغي أن يكون ملمسًا ناعمًا لا يترك أية آثار أو حبيبات صغيرة على البشرة وهذا ينطبق على كريم الأساس والبودرة وأحمر الشفاه.

 

الكود

كل منتج أصلي يكون له كود و"رقم متسلسل" خاص به، ويمكنك التأكد من مطابقة الأرقام والكود الموجودين على العلبة الداخلية والخارجية، فأحيانًا يتم استخدام علبة خارجية أصلية للمنتج والداخلية تكون مزيفة.

 

الرائحة والقوام

عليكِ أن تتأكدي أن رائحة المنتج غير نفاذة بشكل مثير للقلق ولا رائحتها كريهة، كذلك عليكِ التأكد من أن قوام المنتج سلس وغير متكتل وليس به سوائل منفصلة عنه.

 

درجات الألوان

استعيني بالإنترنت للتعرف على درجات الألوان الخاصة بالمنتج الأصلي وقارنيه بالمنتج أمامك، فإذا كانت درجات الألوان واحدة خاصة في ظلال العيون والبلاشر فهذا يدل على أن المنتج أصلي.

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