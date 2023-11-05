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المرأة

نادين نجيم تُفجّر مفاجأة من العيار الثقيل: هذا القرار سيكون قريباً

Lebanon 24
05-11-2023 | 06:02
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فجّرت الممثلة نادين نسيب نجيم مفاجأة خلال جلسة حوارية شاركت فيها في الرياض، على هامش فعاليات مؤتمر "Hia Hub"، وقالت إنّها بصدد اعتزال التمثيل في وقت غير بعيد، وذلك لأنها تفضل إنهاء مسيرتها الفنية وهي قمة النجاح، وأضافت: "أعتقد أن هذا القرار سيكون قريبًا".
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