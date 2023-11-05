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المرأة

سيرين عبد النور تنتقد المطالبين بدخول لبنان الحرب... وتُهاجم متابعة لها: "غبيّة"

Lebanon 24
05-11-2023 | 07:00
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هاجمت الفنانة سيرين عبد النور، كل من يطالب بتدخل لبنان في الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وشاركت سيرين تغريدة عبر حسابها على "إكس"، وجَّهت فيها رسالة شديدة اللهجة لكل من يطالب باشتعال الحرب، رافضًة أن يعاد مشهد مقتل أطفال قانا.
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وكتبت: "يللي عم يطالب السيد حسن نصر الله بالحرب.. يسترجع صور أطفال قانا صور لبنان بحرب تموز!! إذا بتحب الاكشن والدم، أحضر فيلم بدل ما تحضر وجعنا وحل عن سماء لبنان".

ويبدو أن تغريدة سيرين لم تعجب الجميع، إذ رأى البعض أنها تتصرف بأنانية في ظل ما يشهده أطفال غزة من قصف وقتل، وردت سيرين على إحدى المنتقدات بنبرة غاضبة، واصفةً إياها بـ"الغبية". (فوشيا)
 
 
 
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