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فنون ومشاهير

سيخضع لعمليّة جراحيّة "صعبة"... فنانة معروفة تطلب الدعاء لشقيقها الوحيد

Lebanon 24
05-11-2023 | 08:30
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نشرت الفنانة منى فاروق على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص في "إنستغرام" منشوراً كشفت من خلاله عن إجراء شقيقها الوحيد مصطفى عملية جراحية طالبة من جمهورها الدعاء له بالشفاء.

وكتبت منى في منشورها قائلة: "أرجو الدعاء.. أخويا الوحيد مصطفى هيعمل عملية صعبة جداً وأنا خايفة أوي عليه.. ربنا يقومه بالسلامة يارب.. أرجوكم الدعاء له بالشفاء العاجل". (لها)
 
 
 
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