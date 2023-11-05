"البايبي لايتس".. خصلات دقيقة تعزز لون شعرك

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إذا كنتِ ترغبين في صبغ شعرك الباهت لإنعاشه، فإن الخصلات الدقيقة (Babylights) خيار رائع، فعلى الرغم من أن هذا الأسلوب يعتمد على صبغ خصلات دقيقة إلا أنه قادر على خلق بُعد للشعر مما يعزز لونه، بالإضافة إلى أنه لا يحتاج إلى عناية كبيرة، وهو ما يجعلها مثالية مع ألوان الشعر الخريفية والشتوية.الفرق بين صبغ الخصلات بالطريقة العادية (الهايلايت) وبين الخصلات الدقيقة، هو أن الخصلات الدقيقة أقل وضوحاً، مما يجعلها تبدو طبيعية أكثر. فالخصلات الدقيقة تشبه الخصلات الفاتحة التي تظهر في شعر الأطفال نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس لفترات طويلة.ويعتمد أسلوب الخصلات الدقيقة على صبغ خصلات رفيعة جداً من الشعر، مما يضيف عمقاً للشعر، ويعزز لونه بشكل طبيعي، كما يضفي مظهر ناعم على الشعر.وللحصول على مظهر أكثر دقة وطبيعية، يجب تقسيم الشعر إلى أقسام واسعة عند الصبغ، ثم صبغ خصلات دقيقة جداً، وتوزيعها بشكل استراتيجي للحصول على مظهر دقيق وطبيعي.تناسب تقنية الخصلات الدقيقة جميع أنواع الشعر، خاصة الألوان الداكنة مثل الأحمر والبني والأسود، بالإضافة إلى أنها مناسبة أكثر للشعر المستقيم، وأنسجة الشعر الرقيقة.ومن أهم مميزات الخصلات الدقيقة أنها سهلة التطبيق، كما أنها لا تحتاج إلى عناية كبيرة، علاوة على مرونة التطبيق، إذ يمكنكِ اختيار استراتيجية توزيع الخصلات حسب لون وقصّة شعرك.تخلق الخصلات الدقيقة مزيجاً ناعماً وسلساً مع لون شعرك الطبيعي، مما يجعلها مثالية عند الرغبة في الحصول على لون شعر جديد بشكل تدريجي.وعلى الرغم من أن الخصلات الدقيقة لا تتطلب عناية كبيرة، إلا أنه يُنصح باستخدام شامبو مخصص للشعر المصبوغ من أجل الحفاظ على لون الخصلات الدقيقة. كما يمكنكِ الذهاب إلى صالون التصفيف بشكل دوري لصيانة الخصلات الدقيقة حتى تحافظي على مظهر شعر عميق وغني.