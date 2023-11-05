3 أشياء أساسية تأكدي منها قبل شراء مجوهرات اللؤلؤ.. إليك ما هي





ولكن عندما يتعلق الأمر باختيارها، فإنه ليس بالأمر السهل، لاسيما إذا كان الهدف منها هو إثارة إعجاب الآخرين، إذ إن مجوهرات اللؤلؤ متعددة الاستخدامات، وكل قطعة فريدة من نوعها.

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ورغم أن هذه اللآلئ تعد حجارةً بسيطة، فإنها مذهلة في كل قطعها ورقيقة، وتعطي انطباعاً جذاباً، وساحرة بمقاييس متساوية، بدءاً من الأقراط البسيطة، وحتى القلائد المميزة المتعددة الخيوط.



وإذا كنتِ لا تعرفين كيفية انتقاء قطعةٍ رائعة منها؛ فإليك 3 أشياء عليكِ مراعاتها عند شرائها.



1- اللآلئ تأتي في أنواع عدة: لا يمكن لأحد إنكار جاذبية اللآلئ؛ عندما تدخل في صناعة المجوهرات المختلفة، فمنذ عصورٍ طويلة تعتبر رمزاً للفخامة والأناقة والثراء أيضاً.ولكن عندما يتعلق الأمر باختيارها، فإنه ليس بالأمر السهل، لاسيما إذا كان الهدف منها هو إثارة إعجاب الآخرين، إذ إن مجوهرات اللؤلؤ متعددة الاستخدامات، وكل قطعة فريدة من نوعها.ورغم أن هذه اللآلئ تعد حجارةً بسيطة، فإنها مذهلة في كل قطعها ورقيقة، وتعطي انطباعاً جذاباً، وساحرة بمقاييس متساوية، بدءاً من الأقراط البسيطة، وحتى القلائد المميزة المتعددة الخيوط.وإذا كنتِ لا تعرفين كيفية انتقاء قطعةٍ رائعة منها؛ فإليك 3 أشياء عليكِ مراعاتها عند شرائها.

إذا كنتِ ترغبين في شراء قطعةٍ مميزة كهدية، فعليكِ أن تعرفي أن اللآلئ الاصطناعية ليست خياراً، وإنما عليكِ التوجه إلى اللآلئ المزروعة، وهي عبارة عن أحجار طبيعية تنمو في مزارع متخصصة، إنها عضوية من حيث الشكل والحجم واللون، ومتوفرة في العديد من الأصناف، منها:



لآلئ أكويا: هي لآلئ يابانية تعد الأكثر شيوعاً، وتتميز بأنها صغيرة أو متوسطة الحجم، وتأتي بظلال من اللون الأبيض والكريمي، مع نغمات وردية أو كريمية أو فضية.



لآلئ بحر الجنوب: تتميز هذه اللآلئ بندرتها وقيمتها وألوانها المبهجة، واللون الأكثر شيوعاً فيها هو الفضي اللامع، بينما أندر لون هو الوردي. ومع ذلك، فإن سحر لآلئ بحر الجنوب يكمن في لونها الذهبي.



لآلئ المياه العذبة: تختلف في الحجم، وتأتي في عدد لا يحصى من الألوان، بما في ذلك: الأبيض والوردي والخزامي، إلى جانب اللونين الأبيض الكريمي والوردي.



لآلئ تاهيتي (اللآلئ السوداء): من مميزاتها أنها نادرة، وثمينة، وفريدة من نوعها في مجموعة ألوانها ودرجاتها، والأكثر طلباً منها هي تلك التي تتميز بدرجات ألوان دقيقة، مثل: الفضة، أو الرمادي الداكن، أو الرمادي الفحمي الداكن جداً، أو الشوكولاتة.



2- مطابقة اللؤلؤ للون البشرة:

تكمن القوة الحقيقية للؤلؤ في ألوانه المختلفة، ودرجات لمعانه التي يمكن أن تعزز لون البشرة الطبيعي، ولون العين، وحتى الفروق الدقيقة في الشعر. لذا، عندما تفكرين في شرائه، فإنه من المهم أن يتناسب مع إضاءة الوجه، أو الرقبة، أي أنه يجب دائماً أخذ لون البشرة بعين الاعتبار، وإليكِ كيف يمكنكِ فعل ذلك:



لون البشرة الفاتحة: لهذا النوع من ألوان البشرة، اختاري لآلئ فاتحة اللون، مثل: الأبيض والعاجي والخوخي والوردي والكريمي، حيث إن هذه الألوان الناعمة تعكس الضوء بشكل أفضل، وستضيء بشرتكِ بطريقة طبيعية وجميلة.



لون البشرة الزيتونية: من أجل إعطاء تميزٍ لهذه البشرة، اختاري اللآلئ البيضاء ذات الألوان الفضية، أو اللآلئ الوردية.



لون البشرة الداكنة: تتناسب اللآلئ الذهبية بشكلٍ مذهل مع البشرة الداكنة، وتتباين درجات اللون الكريمي والعاجي والوردي والخوخي بشكل جيد معها أيضاً.



3- ليست كل اللآلئ مستديرة:

ما لا يعرفه الكثيرون أن اللآلئ المستديرة نادرة بشكل لا يصدق، إذ إن لآلئ أكويا هي الأقرب إلى أن تكون كروية، لكن اللآلئ الأخرى ليست كذلك، وفي حال حاول شخص ما أن يبيعك لآلئ مثالية على شكل كرة، فاختبريها للتأكد من جودتها.



أما أشكال اللآلئ، فيوجد الكثير منها، مثل: المستديرة، وشبه المستديرة، والبيضاوية، في جميع أنواع اللؤلؤ.