5 نصائح لبشرة صحية خلال فصل الخريف

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التقشير تتعرّض البشرة للكثير من الاعتداءات والأضرار خلال فصل الصيف، نتيجة الأشعة الشمسية والكلور والمياه المالحة ومكيفات الهواء وغيرها. لذلك، تبرز الحاجة إلى العناية بها جيداً خلال الخريف لترميم الأضرار الموجودة واستعادة الإشراق والنضارة. إليك 5 نصائح سهلة يمكنك اعتمادها للحصول على بشرة صحية ونضرة خلال الخريف.

استخدمي مستحضر التقشير اللطيف للتخلص من خلايا الجلد الميتة ومساعدة بشرتك على اكتساب مظهر منتعش ومتجدّد. قشّري بشرتك مرّة أو مرتين أسبوعياً فقط، واحذري الإفراط في التقشير، لأن ذلك قد يؤدي إلى تحسّس البشرة. كما يُعدّ التقشير الكيميائي خياراً رائعاً في فصل الخريف لتجديد شباب بشرتك بعد الصيف، لا سيما أن انخفاض كثافة الأشعة فوق البنفسجية خلال الخريف يقلّل من خطر فرط التصبّغ والحساسية من الشمس.



الترطيب



قد تعاني البشرة من الجفاف نتيجة فرط التعرّض للشمس والحرارة، ولذلك عليك ترطيب بشرتك باستخدام مستحضر ترطيب مناسب لها. كما يمكنك استخدام الأمصال أو المستحضرات الأكثر تركيزاً التي تحتوي على حمض الهيالورونيك لأنها مثالية للحؤول دون خسارة البشرة للماء. تجدر الإشارة إلى أن المنتجات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك قادرة على توفير ترطيب عميق وطويل الأمد للبشرة.



الوقاية من الشمس



رغم انتهاء فصل الصيف، عليك مواصلة استخدام المستحضر الواقي من أشعّة الشمس، لا سيما إذا كنت تقضين وقتاً في الهواء الطلق. فالأشعة فوق البنفسجية موجودة على مدار العام وقادرة دوماً على إلحاق الضرر ببشرتك. اختاري واقياً من الشمس بمؤشر واسع النطاق (SPF) لا يقلّ عن 30 واستخدميه يومياً، حتى لو كانت السماء ملبّدة بالغيوم.



من شأن الاستعمال المنتظم للمستحضر الواقي من الشمس أن يحمي ويُصلح الحمض النووي الخليوي، ويُبطل آثار الأشعة فوق البنفسجية ويُحيي الخلايا التالفة، ويخفّف الشوائب والحروق والتجاعيد، ويوفر الحماية من الشيخوخة الضوئية.



إصلاح أضرار الشمس



إذا كانت بشرتك متضرّرة من الشمس، عليك استخدام المنتجات التي تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الفيتامين C، لإصلاح بشرتك وحمايتها من الضرر. كما يمكنك استعمال المنتجات التي تحتوي على الرتينوئيدات التي تساعد في تحسين نسيج الجلد وتقليل ظهور البقع الشمسية.



استشارة طبيب الأمراض الجلدية



إذا لاحظت أي تغيّرات في بشرتك، مثل ظهور شامات جديدة، أو تغيّرات في لون الشامات الموجودة أو ملمسها، أو صادفتِ مشكلات جلدية مستمرّة، عليك استشارة طبيب الأمراض الجلدية بأسرع ما يمكن، لأن الاكتشاف المبكّر لمشكلات الجلد أمر بالغ الأهمية.



يعمد طبيب الجلد إلى وصف علاجات مصمّمة خصيصاً لنوع بشرتك واحتياجاتها، كفيلة بإعادة الإشراق والنضارة إليها، وتخليصها من السموم والشوائب والعيوب.