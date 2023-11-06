3 قواعد أساسية التزمي بها عند عقاب طفلك

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لا يوجد طفل مثالي لا يخطئ، الأطفال يتعلمون أكثر من أخطائهم، وحتى لا يكرر الطفل الخطأ، يجب أن يعلم أن تكرار الخطأ له عواقب سوف يتحملها، وأن يعرف عواقب كل خطأ حتى يكون مستعداً لتحملها إذا تعمد تكرار الفعل.ولكن العقاب له قواعد حتى يكون ناجحاً ولا يؤثر على نفسية وشخصية الطفل. تابعي القراءة لتتعرفي على القواعد الأساسية التي يجب الالتزام بها عند عقاب طفلك.1- لا تفاوض في العقوباتطالما أنكِ حددتِ لطفلك عقوبات كل فعل خاطئ، ومنحته فرصة، فإن تكرار الخطأ يتوجب تطبيق العقوبة، ولا تفاوض في تطبيق العقوبات حتى يتأكد الطفل أنكِ جادة، وأن تكرار الخطأ سوف يعرضه فعلاً للعقاب.إذا تهاونتِ في تطبيق العقوبات، فلا تنتظري التزام طفلك، وسوف يكرر أخطاءه لأنه يعلم أنه سيفلت من العقاب.2- خصوصية العقابحتى لو أخطأ طفلك على الملأ، يجب ألا تعاقبيه أمام الآخرين، فتطبيق العقوبة يجب أن يكون في خصوصية حتى لا تنجرح مشاعر طفلك وتهتز ثقته بنفسه.إذا تعمد طفلك ارتكاب سلوكيات خاطئة أمام الآخرين، اكتفي بالانفراد به وإخباره عن العقوبة التي بانتظاره بسبب سلوكياته الخاطئة، ولا تطبقي العقاب إلا بعد العودة إلى المنزل والتأكد من أن طفلك لن يشعر بالإحراج أمام الآخرين.3- التحلي بالصبر والهدوءلا تتسرعي في تطبيق العقاب على طفلك، يجب أن تتأكدي أنه تعمد ارتكاب الخطأ، وأنه مخطئ بالفعل. أيضاً يجب أن تكوني هادئة عند تطبيق العقاب على طفلك حتى لا يدفعك غضبك إلى المبالغة في عقاب طفلك وتعريضه للظلم.إذا كنتِ غاضبة بشدة من سلوك طفلك، فلا تتعرضي له حتى تستعيدي هدوءك بالكامل، حتى لو تطلب الأمر الابتعاد عنه بشكل مؤقت لحين السيطرة على انفعالاتك، ومن ثم يمكنكِ التحدث مع طفلك بهدوء وحكمة، وتطبيق العقاب المناسب لحجم الخطأ دون إفراط أو تفريط. (نواعم)