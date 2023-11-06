لبشرة ناضجة.. إليك اهم المعايير لاختيار كريم الأساس الخاص بك





الترطيب:

أحد العوامل الرئيسية، التي تجب مراعاتها عند اختيار كريم الأساس للبشرة الناضجة، هو قدرته على توفير الماء والرطوبة، حيث يمكن أن تساعد كريمات الأساس ذات النهاية الندية، أو تلك التي تحتوي على مكونات مرطبة، مثل: حمض الهيالورونيك أو الجلسرين، في مكافحة الجفاف المرتبط بشيخوخة الجلد، ولا توفر كريمات الأساس هذه التغطية فحسب، بل تغذي البشرة أيضاً، ما يمنحها مظهراً مشرقاً وممتلئاً.

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خصائص مضادة للشيخوخة:

غالباً، تتطلب البشرة الناضجة عناية إضافية؛ لتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع العمرية، ويمكن لكريمات الأساس التي تحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة، مثل: الببتيدات أو مضادات الأكسدة أو المكونات المعززة للكولاجين، أن تساعد على تقليل علامات الشيخوخة هذه، ولا توفر هذه الأساساتُ التغطيةَ فحسب، بل تعمل أيضاً على تحسين الملمس العام للبشرة وثباتها بمرور الوقت.



لمسة نهائية خفيفة الوزن وطبيعية:

في حين أن التغطية مهمة، إلا أن كريم الأساس الثقيل والمتكتل يمكن أن يبرز الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ما يجعل البشرة تبدو أكبر سناً، ويعد اختيار كريم الأساس خفيف الوزن ذي النهاية الطبيعية مثالياً للبشرة الناضجة، كما توفر كريمات الأساس هذه تغطية كافية لتوحيد لون البشرة دون الاستقرار في الخطوط الدقيقة أو التجاعيد، ما يعطي مظهراً أكثر شباباً ونضارة.



الحماية من أشعة الشمس:

تعتبر الحماية من أشعة الشمس أمراً ضرورياً للبشرة الناضجة، لذا ضعي في اعتباركِ كريمات الأساس، التي يضاف إليها عامل حماية من الشمس (SPF)؛ للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.



للعثور على كريم الأساس المثالي للبشرة الناضجة، اتبعي الخطوات التالية: هناك عوامل عدة، تساعدكِ على اختيار كريم الأساس المناسب للبشرة الناضجة، ومن بينها الترطيب، الخصائص المضادة للشيخوخة، اللمسة النهائية، والحماية من أشعة الشمس.أحد العوامل الرئيسية، التي تجب مراعاتها عند اختيار كريم الأساس للبشرة الناضجة، هو قدرته على توفير الماء والرطوبة، حيث يمكن أن تساعد كريمات الأساس ذات النهاية الندية، أو تلك التي تحتوي على مكونات مرطبة، مثل: حمض الهيالورونيك أو الجلسرين، في مكافحة الجفاف المرتبط بشيخوخة الجلد، ولا توفر كريمات الأساس هذه التغطية فحسب، بل تغذي البشرة أيضاً، ما يمنحها مظهراً مشرقاً وممتلئاً.غالباً، تتطلب البشرة الناضجة عناية إضافية؛ لتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع العمرية، ويمكن لكريمات الأساس التي تحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة، مثل: الببتيدات أو مضادات الأكسدة أو المكونات المعززة للكولاجين، أن تساعد على تقليل علامات الشيخوخة هذه، ولا توفر هذه الأساساتُ التغطيةَ فحسب، بل تعمل أيضاً على تحسين الملمس العام للبشرة وثباتها بمرور الوقت.في حين أن التغطية مهمة، إلا أن كريم الأساس الثقيل والمتكتل يمكن أن يبرز الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ما يجعل البشرة تبدو أكبر سناً، ويعد اختيار كريم الأساس خفيف الوزن ذي النهاية الطبيعية مثالياً للبشرة الناضجة، كما توفر كريمات الأساس هذه تغطية كافية لتوحيد لون البشرة دون الاستقرار في الخطوط الدقيقة أو التجاعيد، ما يعطي مظهراً أكثر شباباً ونضارة.تعتبر الحماية من أشعة الشمس أمراً ضرورياً للبشرة الناضجة، لذا ضعي في اعتباركِ كريمات الأساس، التي يضاف إليها عامل حماية من الشمس (SPF)؛ للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.للعثور على كريم الأساس المثالي للبشرة الناضجة، اتبعي الخطوات التالية:

الاستشارة: زوري أحد مراكز التجميل، أو استشيري خبير مكياج يمكنه تقييم نوع بشرتكِ، والتوصية بخيارات كريم الأساس المناسبة.



مطابقة الألوان: اختبري الألوان المختلفة على خط الفك أو معصمك الداخلي، للعثور على اللون الذي يناسب لون بشرتكِ، وتأكدي من فحص اللون في الضوء الطبيعي لضمان مزج سلس.

اختبار العينات: اطلبي عينات من كريم الأساس الذي أثار اهتمامكِ وجربيها لبضعة أيام؛ لتري مدى تأثيرها طوال اليوم وتفاعلها مع بشرتكِ.



قراءة المراجعات: ابحثي عبر الإنترنت، أو اقرئي مراجعات من أخريات ذوات البشرة الناضجة، حيث إن تجاربهن يمكن أن توفر لك رؤى قيمة.



السعر وإمكانية الوصول: ضعي في اعتباركِ ميزانيتكِ، ومدى توفر كريم الأساس في المتاجر القريبة منكِ. من المهم العثور على منتج يناسب إمكانياتكِ، ويمكن الوصول إليه بسهولة لإعادة الشراء.