لإطلالة مميزة.. إليكِ أبرز صيحات مكياج خريف 2023

تميل ألوان المكياج الخريفي عموماً إلى الألوان الترابية الدافئة، بحيث تراوح هذا الموسم بين ألوان اللاتية وألوان اليقطين والألوان البرونزية. في ما يأتي أبرز 5 صحيات جمالية لمكياج خريف 2023 لتختاري منها ما يناسبك.
مكياج اللاتيه:
صيحة مكياج اللاتيه تعكس ألوان الخريف بألوانها الدافئة والترابية. تتميز بالظلال البنية الدافئة والقهوة، ممزوجة مع درجات الكراميل والقهوة الساخنة. البشرة تظهر مشرقة ونضرة مع بودرة برونزية تضاف للإطلالة.
المكياج البارد:
صيحة المكياج البارد تستند إلى ألوان باردة مثل البنفسجي المغبّر والوردي المحمر والرمادي الدخاني. البشرة تكون موحدة وخالية من الهالات والعيوب باستخدام كريم أساس جيد التغطية. البلاش يلعب دورًا أساسيًا لتحقيق تورّد طبيعي.
مكياج التوابل:
صيحة مكياج التوابل تستوحي ألوانها من التوابل الدافئة مثل القرفة. يتميز بالألوان الترابية والبرونزية مع لمسات بودرة ذهبية. بودرة الاسمرار أمر أساسي في هذا المكياج لمنح البشرة إطلالة دافئة.
أحمر الشفاه الثلاثي الأبعاد:
هذه الصيحة تشمل تحديد الشفتين بقلم داكن وتلوينهما بألوان غنية ومن ثم إضافة ملمع شفاف برّاق لإطلالة ثلاثية الأبعاد. يمكن تجربة ألوان جريئة وجذابة.
أحمر الشفاه الساطع:
أحمر الشفاه الساطع لا يزال رائجًا بفضل تنوع درجاته من الكرزي الفاتح إلى القرمزي الداكن. يمكن تنسيقه مع آيلاينر أسود لإبراز العيون وجعل الإطلالة جاذبة.
من الناحية العملية، يمكن تحقيق هذه الصيحات بالتالي:
- للمكياج اللاتيه: استخدم ظلال بنية وكريم أساس مطفأ. قوِّمي الخدود بالبرونزر وقومي بتحديد الحاجبين والعيون.
- للمكياج البارد: قومي بتوحيد البشرة واستخدمي بلاش طبيعي. اعتمدي ظلال العيون الباردة وتنسيقيها مع الشفاه الوردية.
- لمكياج التوابل: استخدمي برونزر وبرونز بودرة الاسمرار. للعيون، زيّني الجفنين بالظلال الترابية.
- لأحمر الشفاه الثلاثي الأبعاد: قوِّمي الشفتين بقلم داكن وقومي بتلوينهما بألوان غنية ثم أضيفي ملمع شفاف.
- لأحمر الشفاه الساطع: اختاري درجة أحمر تناسبك واستخدمي آيلاينر أسود للعيون.
هذه الصيحات ستتيح لك التنوع والإبداع في اختيار مكياج الخريف للعام 2023 والتمتع بإطلالة مميزة تتناغم مع هذا الفصل.