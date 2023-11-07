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المرأة

الكشف عن إصابة هذه النجمة الشهيرة بسرطان المبيض

Lebanon 24
07-11-2023 | 08:00
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فاجأ لاعب التنس المتقاعد بيت سامبراس الجمهور بإعلانه عن إصابة زوجته النجمة بريدجيت ويلسون بسرطان المبيض ومعاناتها منذ فترة مع العلاج.

وكشف النجم الرياضي المتقاعد عن صعوبة الرحلة التي مرّ بها وزوجته خلال العام الماضي، وقال في منشور عبر موقع X: "كما يعرف الجميع، أنا شخصٌ هادئ ويهتم بالخصوصية، ورغم ذلك، كان العام الماضي مليئاً بالتحديات بالنسبة لي ولعائلتي، لهذا قررت مشاركة ما يحصل معنا".
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وعبّر عن حزنه الشديد قائلاً: "من الصعب مشاهدة شخصٍ تحبه يعاني ويخوض تحدياً صعباً كهذا، ومع ذلك، فإنّ رؤية ولدينا: كريستين (20 عاماً) وريان (18 عاماً) يدعماننا أنا وزوجتي هي أمر رائع".
 
 
يُذكر أن بريدجيت ويلسون (50 عاماً)، اشتُهرت بأدوارها في العديد من الأفلام أبرزها: " The Wedding Planner" و "Billy Madison"، بالإضافة الى عدد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة مثل "Billy Madison"، وتزوجت من لاعب التنس عام 2000. (لها) 
المصدر: لها
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