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المرأة

5 طرق تجعلكِ صديقة مفضلة لزوجك

Lebanon 24
07-11-2023 | 11:00
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تعتمد الصداقة الحقيقية على الثقة، الصدق، القرب، الدعم، والمشاركة، والعلاقة بين الزوجين أولى أن تشمل كل هذه المعاني العظيمة، لذا فإن الوصول إلى علاقة صداقة وثيقة بين الزوجين، تنتقل بالعلاقة إلى مستوى راقي، وتضمن المزيد من الانسجام والرضا للطرفين.
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وحتى تصبحي الصديقة المفضلة لزوجك، اتبعي الطرق التالية:

1- قضاء المزيد من الوقت معه بمفردكما
قد تشعرين أنه من الصعب قضاء المزيد من الوقت مع زوجك بمفردكما بسبب المسؤوليات والأطفال، ولكن في الوقاع يمكنكِ الحصول على وقت خاص مع زوجك عبر اختياره كأولوية بدلاً من أنشطة أخرى، مثلاً اقضِي وقتاً مع زوجك في يوم بدلاً من القراءة أو مشاهدة فيلم أو مكالمة مع إحدى صديقاتك. الصداقة تتطلب جهداً للحفاظ عليها، ولكنها تستحق ذلك، دعي زوجك يعرف أنه لا يقل أهمية عن علاقاتك الأخرى، إن لم يكن أهم.

2- ادعمي أهدافه
تعرفي على أهداف زوجك، سواء كانت صحية أو مالية أو وظيفية، وادعميه حتى لو لم تكن متفقة مع اهتماماتك. ادعميه ولو بالإنصات إليه وتشجيعه. الصديق الجيد يدعم أهداف صديقه ويشجعه.

3- أظهري احترامك له
خاصة أمام الآخرين وأمام أطفالكما؛ يجب أن تظهري احترامك لزوجك، ولا تحاولي إحراجه أبداً، الأصدقاء لا يحرجون بعضهم أو يقللون من شأن بعضهم. كلما زاد احترامك لزوجك، كلما ازدادت ثقته بك، ورغبته في القرب منكِ.

4- تخطي الأخطاء الصغيرة
معظم ما يضخم الضغينة بين الزوجين هي الأخطاء الصغيرة التي تتراكم وتتحول إلى قنبلة غضب. لذا حاولي تخطي أخطاء زوجك الصغيرة، طالما أنها لا تؤثر على حياتكما معاً. كوني متسامحة فالأصدقاء يسامحون بعضهم على الزلات الصغيرة.

5- تعميق العلاقة بينكما
الأصدقاء المقربون يتمتعون بعلاقة عميقة، بمعنى أن تكونا الأقرب لبعضكما، بمجرد أن يواجه أحدكما موقفاً صعباً، فإن أول من نفكر بالتواصل معه يكون شريك حياته. العلاقة العميقة أيضاً تتسم بالوضوح والتواصل القوي الصادق، يصارح كل منكما الآخر بأفكاره ومشاعره دون قلق من رد الفعل، ويرغب كل منكما في مشاركة الآخر تفاصيل يومه. (نواعم) 

 
المصدر: نواعم
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