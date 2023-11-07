"ديور" تستبدل بيلا حديد بعارضة إسرائيلية!

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إستبدلت دار الأزياء الفرنسية "ديور" عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، بعارضة أزياء أخرى، وذلك بعد دعمها للقضية الفلسطينية بوجه العدوان الإسرائيلي.وذكرت مصادر إعلامية، أن شركة "ديور" اختارت عارضة الأزياء الإسرائيلية، مي تاغر، في إعلانها الجديد، كبديل عن بيلا حديد، رغم أن الأخيرة كانت الوجه الإعلاني لمكياج Dior وأول سفيرة للعلامة التجارية منذ عام 2016.وأطلق ناشطون عرب مؤيدون للقضية الفلسطينية حملة تدعو لمقاطعة دار "ديور"، إذ تصدر هاشتاغ BoycottDior مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على موقع "إكس"، بعد اتخاذهم قرار الاستغناء عن بيلا.