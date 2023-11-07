Advertisement

المرأة

"ديور" تستبدل بيلا حديد بعارضة إسرائيلية!

Lebanon 24
07-11-2023 | 15:42
A-
A+
Doc-P-1127693-638349941034673831.jpg
Doc-P-1127693-638349941034673831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستبدلت دار الأزياء الفرنسية "ديور" عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، بعارضة أزياء أخرى، وذلك بعد دعمها للقضية الفلسطينية بوجه العدوان الإسرائيلي.


وذكرت مصادر إعلامية، أن شركة "ديور" اختارت عارضة الأزياء الإسرائيلية، مي تاغر، في إعلانها الجديد، كبديل عن بيلا حديد، رغم أن الأخيرة كانت الوجه الإعلاني لمكياج Dior وأول سفيرة للعلامة التجارية منذ عام 2016.
Advertisement


وأطلق ناشطون عرب مؤيدون للقضية الفلسطينية حملة تدعو لمقاطعة دار "ديور"، إذ تصدر هاشتاغ BoycottDior مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على موقع "إكس"، بعد اتخاذهم قرار الاستغناء عن بيلا.
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2023-11-07
08:00 | 2023-11-07
03:52 | 2023-11-07
01:57 | 2023-11-07
23:00 | 2023-11-06
16:00 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24