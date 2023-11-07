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المرأة

القاعدة 30-30-30 لإنقاص الوزن.. جرّبيها!

Lebanon 24
07-11-2023 | 23:00
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الطريقة 30-30-30 لإنقاص الوزن، هي من الحميات المختلفة التي تتميّز بنهجها المتوازن، بحيث تجمع بين السعرات الحرارية المنخفضة والحركة رياضية والاستهلاك الواعي للأكل.

وتتمثل طريقة 30-30-30 في تقليل تناول السعرات الحرارية بنسبة 30%، مع تخصيص 30 دقيقة للاستمتاع بوجبة الطعام، بالإضافة إلى 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً. وبالتالي الخطوة الأولى تتمثل بالتحكم في السعرات الحرارية، ويُقترح تقليل هذه السعرات بنسبة 30% تقريباً، وهو تخفيض ليس قاسياً، ما يجعله أكثر قابليةً للتنظيم والاستدامة على المدى الطويل من خلال تطبيق نظام غذائي متوازن غني بالمواد الغذائية الصحية وتناول كمية وفيرة من الماء.
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ومن ثم الاستهلاك الواعي أو تناول الطعام بوعي، أي التركيز على ما تأكله، من دون تشتيت الانتباه بالهواتف وأجهزة التلفزيون. تتيح لك فترة الثلاثين دقيقة من الأكل أن تتعلم من جديد ما هو الشبع، من خلال التركيز على الوجبة وتذوّق كل لقمة، للإحساس أكثر بإشارات الجوع والامتلاء، لمنع الإفراط في تناول الطعام.

والمكوّن الثالث من القاعدة، هو القيام لـ30 دقيقة على الأقل بالنشاط البدني اليومي، لحرق السعرات الحرارية، وتحسين الصحة العامة، ومن ضمنها الرياضات الخفيفة مثل البيلاتس أو اليوغا أو حتى المشي السريع.

وعلى الرغم من أن قاعدة 30-30-30 تبدو سهلة التطبيق، إلا أن من الضروري الالتزام بها لفترة من الوقت ليصبح هذا النظام الغذائي البسيط جزءاً من حياتك اليومية، ولكن من الضروري استشارة خبير تغذية يسمح لك بإنقاص الوزن من دون خطر ويساعدك على تغيير حياتك بدون جوع أو تعب.
المصدر: لها
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