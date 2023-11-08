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المرأة

ممثلة لبنانية شهيرة تفقد والدتها: اليوم أبشع يوم

Lebanon 24
08-11-2023 | 08:00
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أعلنت الفنانة دارين حمزة عن وفاة والدتها. 
 
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ونشرت دارين صورة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت قائلة "اليوم أبشع يوم .. اليوم رحلت حبيبتي أمي". 
 
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دارين حمزة

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