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المرأة
زين كرزون تكشف إصابتها بمرض عانت منه 5 سنوات
Lebanon 24
08-11-2023
|
11:00
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كشفت نجمة السوشال ميديا الأردنية زين كرزون عن إصابتها بمرض التليف العضلي، ومعاناتها منه لمدة 5 سنوات.
وقالت زين في فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر تطبيق إنستغرام، إن مرض التليف العضلي يصيب السيدات بنسبة تصل إلى 80% عن الرجال.
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وتحدثت عن معانتها من أعراض المرض، وبإحساسها بألم شديد في مناطق معينة مثل الرقبة والأكتاف، والأكواع، وأسفل الظهر، والركب.
ورجحت كرزون أن يكون شعورها بالألم بسبب معانتها من مرض الديسك، علما بأن حالتها لا تحتاج إلى تدخل جراحي، وإنما إلى ممارسة السباحة واليوغا وفق قولها.
وأوضحت أنه بعد معانتها على مدار سنوات، وخضوعها لأكثر من 400 جلسة علاج طبيعي تبين إصابتها بمرض التليف العضلي. (فوشيا)
المصدر: فوشيا
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