حيلة خبراء المكياج السرية باستخدام "الكونسيلر".. تعرفي إليها

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بكل يوم، بل كل ساعة، نشاهد نجمات مشهورات يبدون دائمًا بمظهر رائع وبشرة متجددة على مختلف الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي. يبدو وكأنهن لا يتأثرن بتقدم سن البشرة على الإطلاق.وبالإضافة إلى الجينات المميزة التي قد تكون بعضهن محظوظات بها، هناك جيش من خبراء المكياج، والتصوير، وتنسيق الملابس يقف وراء هذا الأمر. يسعون دائمًا للحفاظ على إطلالة نجماتهن في أقصى درجات الجاذبية والجمال.وبين الحين والآخر، يشارك هؤلاء الخبراء بعض من أسرارهم مع العالم، ونحن نسعى لمشاركتك أهم هذه النصائح والحيل. ندرك أنك ترغبين دائمًا في الظهور بأبهى حلة وتألق في كل مناسبة بدون الحاجة لخبراء المكياج.الحيلة السحرية متاحة في مستحضر واحد تستخدمينه يوميًا، وهي "الكونسيلر"!- اختيار الكونسيلر المناسب هو الخطوة الأولى. يجب أن يكون لون الكونسيلر مناسبًا للون بشرتك وأن يكون فاتحًا بشكل طفيف. بعد ذلك، كيفية تطبيق المنتج على بشرتك أمر مهم.- عندما تختارين منتجًا يناسب بشرتك من حيث القوام والملمس، يمكنك استخدامه ليس فقط لإخفاء الهالات السوداء وإضاءة منطقة تحت العين، ولكن أيضًا يمكن استخدامه لإخفاء عيوب البشرة وجعل لون البشرة متساويًا بشكل طبيعي.- يمكنك وضع نقاط صغيرة من الكونسيلر على البشرة في المناطق التي ترغبين في توحيد لونها، ثم قومي بمزجها بلطف باستخدام أطراف أصابعك للحصول على بشرة متناسقة وخالية من العيوب.أما بالنسبة للسر الحقيقي للحصول على وجه منحوت ومشدود باستخدام الكونسيلر، فإليك بعض حيل الخبراء:- ضعي نقطة صغيرة من الكونسيلر في الزاوية الداخلية للعين.- ضعي نقطة أخرى في الزاوية الخارجية للعين.- ضعي نقطة صغيرة على كل جانب من جوانب الأنف.- ضعي نقطة صغيرة على كل ركن من ركني الشفاه.- امزجي الكونسيلر بعناية باستخدام أطراف أصابعك لتحقيق تأثير تحديد الوجه وشد البشرة.باستخدام هذه الحيلة البسيطة، ستجدين أن وجهك يبدو أكثر تحديدًا وبشرتك أكثر انتعاشًا. جربي هذه النصائح وشاركينا تجربتك!