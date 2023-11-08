تسريحة رائجة تناسب كل أنواع الشعر.. تعرفي إليها

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قد تمتنعين عن اتباع صيحة رائجة في تصفيفات وتسريحات الشعر طبيعة شعرك – أنه قصير أو كيرلي أو خفيف. فتمنعين نفسك عن تغيير جريء مثل الحصول على تسريحة شعر جديدة تجنبًا لمواجهة أي مشاكل مع شعرك.ولكن التغيير مطلوب فما العمل؟الخبر السعيد أنه يوجد تصفيفة شعر، يبدو أنها تمكنت من التربع على عرش قصات الشعر الرائجة هذا العام وللموسم المقبل أيضًا، آتية من سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ومتجاوزة للوقت والصيحات، والأهم أنها تناسب تقريبا كل أنواع الشعر بكل أطواله.إنها قَصة الـ"شاغ"انطلقي لتجربي هذه القصة المرحة الجريئة العصرية. ونقول أنها عصرية برغم تجاوزها الأربع عقود، لأنها بالفعل أثبتت قدرتها على تجاوز الصيحات المرتبطة بزمان، فستجدين الكثيرات من نجمات العالم اعتمدنها بالفعل على مدار الأعوام الأولى من عشرينيات القرن الحالي.تدرجات متنوعة لطول شعرك وحتى الغرة، هي كل ما يلزمك لتحقيق تلك القَصة. والطريف في هذه التصفيفة أنها بالفعل يمكن اعتمادها لأي طبيعة شعر. فهي تناسب الشعر المموج والكيرلي بمنتهى السلاسة لأنها تستلزم بعض الكثافة والتموج في الشعر، حتى المنساب منه. ولو كان شعرك قصيرًا، ستمنحه هذه التسريحة امتلاء جذابًا ومرحَا، والتدرج في أطوال شعرك ستتيح لك حرية أكبر في تغيير تصفيفة شعرك بعد فترة لو فكرت في ذلك.ويمكنك اعتماد غرة متناهية الطول أو القصر مع هذه التسريحة، فهي التعريف الواضح لعدم الالتزام بطول محدد لأي جزء من أجزاء شعرك، وما تحتاجين للتركيز عليه فقط هو طول الغرة المتناسبة مع شكل وجهك وملامحك، فتؤطر ملامحك وتبرز جمالها.وتسريحة الـ"شاغ" هي أيضًا تسريحتك المختارة لو كنت تنوين اعتماد هاي لايتس، أو خصلات ملونة في شعرك، لأن التدرج في أطوال شعرك سيبرز جماليات هذه التدرجات في اللون أكثر، وسيجعل شعرك أكثر كثافة وامتلاء دون مجهود.