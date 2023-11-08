إليكِ أبرز الخطوات للعناية بالشعر الدهني

تشكو الفتيات ذوات الشعر الدهني من عدم استطاعتهن العناية بشعرهن بالطريقة التي تضمن لهن الحيوية والنعومة والإطلالة الجميلة.

وللتخلص من دهون الشعر، يجب - بدايةً - تحديد سبب تراكم الزيوت في الشعر، ومنها: النظام الغذائي المتبع، وعدم الحفاظ على الشعر في ظل تقلب المناخ، إضافة إلى عدم الاهتمام بنظافة الشعر وتسريحه، واستخدام منتجات ثقيلة على الشعر، دون الانتباه إلى محتوياتها.

ويحدد خبراء العناية بالشعر السبب الرئيسي في معاناة الشعر الدهني، وهو عدم التعامل بطريقة صحيحة مع الزيوت التي تفرزها فروة الرأس.

ويضيف خبراء الصحة، في موقع «مايو كلينك»، أن فرط نشاط الغدد الدهنية والوراثة والطقس المتغير وسوء التغذية، كلها أسباب مباشرة في تشكل الدهون والزيوت في الشعر، ما يؤدي إلى صعوبة التعامل معه.

وتقول خبيرة العناية بالشعر، الأردنية ديمة خليفة، إن كل امرأة تتمنى أن تحظى بشعر حريري الملمس بمظهر جميل، وتضيف: "للوصول إلى هذه الحالة، يجب الانتباه إلى نوعية الطعام الذي يتم تناوله، والمحافظة على رطوبة الجسم من خلال شرب كميات كافية من الماء، واستخدام شامبو يخلو من المواد الكيميائية، خاصة الكبريت، والعمل على شطف الشعر بعناية بعد كل استحمام".

وتشير خبيرة العناية بالشعر إلى ضرورة عدم الإفراط في عمليات غسل الشعر، والاكتفاء بمرتين في الأسبوع، حيث يؤدي غسل الشعر المتواصل إلى الإفراط في إنتاج الزيوت الدهنية على فروة الرأس.