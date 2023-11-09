"تفوووو"... ميريام كلينك غاضبة وتشن هجوما على هؤلاء! (صورة)

في تصريح مُفاجئ، شنت عارضة الأزياء المُثيرة للجدل ميريام كلينك هجوما على "الفانز".



فقد كتبت منشورا على خاصية الستوري على حسابها على "انسغرام" قالت فيه: "أول شي بكونو زغار بحبوني بكبو حالن، الي بحطو صوري وين مكان بيركضو ليشوفوني بيكتبو قصص عن حبن الي قدام الكل، شوي شوي بيكبرو وببلشو يخففو اهتمام يخففو هدايا وعالـ 25 بشيلو صوري بخف حبن بيفقعوني ضروبي ما بقى الن شغف الي وآخر شي بيصيرو اعدائي وبتخلص الحكاية وبحبو غيري وكأنو ما عرفتن بحياتي كلن هيك الفانز تفووو".

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وغالبا ما تُثير ميريام الجدل بتصريحاتها وبإطلالاتها الجريئة.





