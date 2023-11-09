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المرأة

بعدما حكم عليها بالحبس لمدة 3 سنوات.. هذا ما طلبته الفاشينيستا الكويتية!

Lebanon 24
09-11-2023 | 10:32
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تقدَّمت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، بطلب استعجال جلسة الاستئناف للنظر في حكمها، والتي من المقرر أن تعقد في الـ14 من شهر كانون الثاني لعام 2024.

وكشف حساب "المجلس" عبر موقع "إكس"، أن المؤمن تطالب بالنظر في دعوى الاستئناف بأقرب وقت، والتي تطالب فيها بإلغاء حكم حبسها 3 سنوات، وسحب رخصة قيادتها لمدة سنة.
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ويأتي طلبها بعد صدور الحكم النهائي بقضيتها الشهر الماضي، حيث قررت محكمة الجنح الكويتية، حبسها 3 سنوات، وسحب رخصة قيادتها لعام؛ بعد اتهامها بالقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء في حادث مروري أسفر عن مقتل شخصين.

ويأتي الحكم بعدما رفضت المحكمة طلب محامي فاطمة إخلاء سبيلها بكفالة، بتاريخ 27 أيلول الماضي، وقررت استمرار حبسها وتأجيل القضية إلى تاريخ 25 تشرين الأول الماضي.

ويرجع تاريخ القضية إلى فجر يوم الخميس 24 أيلول الماضي، عندما وقع حادث سير على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، أسفر عن وفاة 3 أشخاص ونجاة شخص واحد.

وبعد أيام، أعلنت السلطات الكويتية اسم فاطمة المؤمن، التي احتجزتها السلطات الأمنية للتحقيق في القضية، ووجهت لها عشر تهم، وهي: "القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء".

وشملت التهم أيضًا: "قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".
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