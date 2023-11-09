اتجاهات حقائب اليد لعام 2024.. إليكِ أبرزها

Advertisement

بعدما شاهدنا العديدات من النجمات يحملن الحقائب الصغيرة، كأبرز اتجاهات الموضة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي حظيت بشعبية كبيرة من قِبَل علامات تجارية، مثل «جاكيموس»، وعارضات مثل بيلا حديد، فإن هذه الصيحة في طريقها إلى التلاشي خلال 2024.وفي حال كنتِ من محبات أن تتضمن حقيبتكِ مساحةً لاستيعاب أغراضك الأساسية، فالخبر السار هنا أن اتجاهات الحقائب لعام 2024 أكبر وأفضل من أي وقت مضى، إذ يمكنكِ المضي قدماً في تخزين أغراضك بإحدى الحقائب الكبيرة الرائجة للعام الجديد.ويمكن القول بأن حقائب اليد الكبيرة جداً، وحقائب الدلو الواسعة، ليست سوى عدد قليل من الاتجاهات، التي ستكون رائجة طوال العام المقبل.وحتى إن كنتِ ممن يفضلن مظهر الحقيبة الصغيرة، فلاتزال هناك دائماً خيارات عصرية، حيث تُعتبر حقيبة اليد الحمراء الزاهية أو ذات الجلد المبطن من الطرق الرائعة لإضفاء حياة جديدة على موضة الحقائب الصغيرة.إذا كنتِ ترغبين في جعل حقيبتكِ تبدو أكثر تكلفة، فهناك حيلة فعالة للقيام بذلك، هي أن تزيلي الحزام من حقيبتكِ الكبيرة، وتضعينها تحت ذراعكِ كحقيبة «كلتش»، إذ سيجعلكِ هذا الأمر تظهرين بشكلٍ عصري وأكثر أناقة وموضة. وقد روجت علامات تجارية، مثل: «بوتيغا فينيتا، وفيراغامو»، حقائب الكلتش الكبيرة الحجم بين جمهور الموضة الراقية.في حال كنتِ تفضلين الحقائب الصغيرة، فإن حقيبة اليد ذات شكل القلب أحد أبرز تلك الاتجاهات هذا العام، وهي شكل غير تقليدي نحبه لعام 2024.وقد ساهم العديد من العلامات التجارية المصممة، مثل «Alaïa»، في ترويج هذا الشكل، وإضفاء القليل من الرومانسية على سوق الحقائب الفاخرة. كما يمكنكِ العثور على هذا الشكل لدى العديد من تجار التجزئة الآن. لذا، لن تضطري إلى إنفاق أموال كبيرة؛ لتقعي في حب هذا المظهر.لا تخرج حقائب الدلو من الموضة أبداً، لكنها أيضاً لم تكن بالضرورة في طليعة الموضة خلال السنوات القليلة الماضية حتى الآن، وسواءً كنتِ ترتدين حقيبة «كروس» أو «مقبض»، فإن حقائب الدلو هي الصورة الظلية البديلة التي ستكون رائجة في 2024.ويمكن القول بأن أي حقيبة دلو يمكن تخصيصها لتكون متوافقة مع مناسبات معينة أو أسلوبك الشخصي، حسب المادة التي صنعت منها، لذا إذا كنتِ ستذهبين إلى مكان أنيق، ففكري في شراء حقيبة من الساتان أو مطرزة بالخرز، أما إذا كنتِ تبحثين عن حقيبةٍ تناسب روتينكِ اليومي، فإن حقيبة الدلو المصنوعة من الجلد أو الجلد المدبوغ هي المثالية، ولرحلة الشاطئ في مستقبلك، اختاري حقيبة منسوجة.عندما يتعلق الأمر بحقائب الكتف في عام 2024، فإنه كلما كانت أكبر كلما كانت أفضل، حيث طغى اتجاه حقائب الكتف ذات الحجم الكبير على اتجاه حقائب اليد الصغيرة.وقد تبنت العلامات التجارية، مثل «Loewe» هذا الاتجاه الضخم، من خلال حقيبة «Squeeze Bag»، التي بيعت بالكامل، وهناك أيضًا خيارات أنيقة لحقائب اليد المصنوعة من الجلد من علامات تجارية مختلفة.الأحمر موجود في كل مكان بالوقت الحالي، بما في ذلك حقائب اليد، لذا في حال كنتِ تتطلعين إلى إضافة لمسة من اللون الأحمر إلى خزانة ملابسك، فالحقيبة طريقة رائعة للبدء؛ لأنها قطعة يمكنك استخدامها يومياً، سواء كانت حقيبة يد صغيرة أو حقيبة جلدية كبيرة الحجم.