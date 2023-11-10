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المرأة
"حصلت لي مشاكل كتير".. ريهام سعيد تعلن لجوءها للقانون!
Lebanon 24
10-11-2023
|
01:25
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كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن لجوئها لاتخاذ إجراءات قانونية لفسخ التعاقد مع قناة الشمس الفضائية التي تقدم من خلالها برنامجها "صبايا الشمس" بعدما أعلنت انسحابها من تعاقدها معها.
وكتبت ريهام عبر حسابها الخاص على "فيسبوك": "قررت الانسحاب من قناه الشمس ويوم الإثنين القادم آخر حلقاتي لظروفي الصحية وسأتخذ إجراءاتي القانونية لفسخ العقد مع تمنياتي للجميع بكل التوفيق".
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وكانت ريهام سعيد، قد أثارت جدلاً بعدما وجهت رسالة لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الانكليزي، حول موقفه من القضية الفلسطينية.
وكتبت عبر فيسبوك: "بيعدي موقف على الواحد لازم يقول الحقيقة، حصلت لي مشاكل كتير عشان أقول الحقيقة، خسرت فلوس بس كسبت احترامي لنفسي، نصيحة من واحدة أكبر منك صدقني الرزاق هو الله وأنت كنت فرصة كويسة أوي إن العالم يسمعنا بصراحة كل اللي عملته إني قلت لابني محمد صلاح باد جاي متحبوش خسارة".
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