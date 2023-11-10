تعرضت لوعكة.. ممثلة شهيرة تدخل المستشفى

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تعرضت الممثلة المصرية ياسمين رئيس لوعكة صحية لم تتضح طبيعتها، ونقلت إلى أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.وفي التفاصيل، نشرت ياسمين صورة عبر الستوري على حسابها عبر إنستغرام من داخل المستشفى، ظهرت من خلالها وهي على سرير أحد المستشفيات وتتلقى العلاج، من دون أن تضيف أية معلومات بشأن ما جرى لها.