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المرأة

5 توقعات خاطئة تجعل زواجك غير ناضج وتجلب لكِ المشاكل

Lebanon 24
10-11-2023 | 11:00
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من المؤكد أنكِ تصبحين أكثر نضجاً مع التقدم في العمر، ولكن علاقتك بزوجك لن تكون بنفس النضج إذا لم تتخلصي من التوقعات غير الواقعية التي تجعلكِ تتصرفين بطريقة طفولية وتجلب لكِ المشاكل.

تابعي القراءة لتتعرفي على التوقعات الخاطئة التي تجلب لكِ المشاكل، وتوقفي عنها فوراً ليصبح زواجك ناضجاً ومستقراً.
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1- توقع أن يعرف زوجك ما تريدين دون إخباره
لا يستطيع زوجك قراءة أفكارك، لذا فإن توقع أن يعرف ما تريدين دون إخباره، لن يؤدي سوى إلى الإحباط والشعور بالمرارة لأنه لا يلبي احتياجاتك. توقفي عن هذا الأسلوب الطفولي وأخبري زوجك بما تريدين بصراحة ووضوح.

 

2- توقع أن رغباته وتفضيلاته متطابقة مع رغباتك وتفضيلاتك
أنتِ وزوجك شركاء حياة، ولكنكما لستما نفس الشخص، لكل منكما تفضيلاته ورغباته وطريقته في التفكير، لذا لا تتوقعي أن يرغب زوجك في الذهاب للتسوق أو مشاهدة التليفزيون طالما أنكِ تريدين هذا. قد يرغب كل منكما في أشياء مختلفة، استغلي الأشياء المشتركة، واسمحي لبعض الاختلاف، وقدمي بعض التنازلات من أجل الوصول إلى أرض مشتركة تشعركما بالرضا.

 

3- توقع أن تتطابق أفكاركما في تربية الأطفال
تربية الأطفال من ضمن الأمور التي تسبب مشاكل بين الأزواج بسبب اختلاف وجهات النظر بين الأب والأم، وتوقع أن زوجك سوف يوافق رأيك في كل ما يخص تربية الأطفال؛ فكرة غير واقعية. الأفضل أن تتحدثا معاً وتشاركان أفكاركما بشأن تربية أطفالكما، وأن تتعاونا معاً ويثق كل منكما في الآخر، وتشتركان في هدف واحد وهو تربية الأطفال بطرق صحية.

 

4- توقع أن تتفق أولوياته في الإنفاق مع وجهة نظرك
ميزانية الأسرة المشتركة لا تعني أن أولويات الإنفاق متطابقة بينكما، فقد يرغب زوجك في إنفاق المال في أشياء لا تعني لكِ شيئاً، والعكس. لذا يجب وضع ميزانية مشتركة للأسرة، مع وضع بند يسمح لكل منكما بحرية إنفاق مبلغ معين، بحيث يشتري كل منكما ما يرغب، دون الإخلال بميزانية الأسرة، أو الوقوع في خلافات ومشاكل.

 

5- توقع أن يكون بنفس حالتك المزاجية
أنتِ وزوجك شخصان مختلفان، لكل منكما دورة هرمونية، وظروف عمل أو مشاكل اجتماعية قد تجعل أحدكما يمر بحالة مزاجية سيئة على عكس الآخر، فلا تتوقعي أن تتطابق حالة زوجك المزاجية معكِ طوال الوقت. وعندما يمر أحدكما بحالة مزاجية سيئة، يجب على الآخر أن يقدم له الدعم دون ضغط. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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