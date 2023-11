نجمة عالمية تتضامن مع غزة: أوقفوا إطلاق النار الآن!

أعربت الممثلة الأميركية دايان غيريرو، عن شعورها بالعار لامتناعها عن الحديث عمّا تتعرض له غزة من "إبادة جماعية وتطهير عرقي من قبل القوات الإسرائيلية".



وقالت بطلة مسلسل Orange Is The New Black، في منشور مطوَّل عبر حسابها في "إنستغرام"، إن العديدين من حولها أقنعوها بأن "الحديث عن الحرب أمر معقد لا يسعها فهمه، إلَّا أنها فهمت أن الصمت في وجه الظلم يجعلها متواطئة مع ما يجري".

وكتبت: "ما نشهده في غزة ليس حربا، بل هو تطهير عرقي، وهو استمرار للمشروع الاستعماري الاستيطاني. إن الشعب الفلسطيني يستحق وقف إطلاق النار والحرية.. وأحثكم على أن تقولوها معي: أوقفوا إطلاق النار الآن.. فلسطين حرة".

وقالت دايان: "أنا أقف ضد كل أشكال القمع، الحرية لجميع الناس هو كل ما أريد، سأبقى دائمًا معارضة لأنظمة الكراهية والعنف".

كما شددت الممثلة على أن دعم التحرير الفلسطيني ليس معاداة للسامية، بل هو مؤيد للتحرير، وتابعت: "أستطيع أن أدعم الحرية الفلسطينية والسلامة اليهودية، وكلاهما يمكن ويجب أن يوجدا. وبالطبع أطالب أيضًا بالسلام والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس. لا يمكننا أن نقبل هذه الإبادة الجماعية، ولا يمكننا أن نفقد وعينا بالصور التي تظهر على شاشاتنا. دعوا أنفسكم تغضبون! اطلبوا السلام! لا تخافوا".



وحول دعم أميركا لإسرائيل بالأسلحة، تقول: "إن دعم الولايات المتحدة للقصف الإسرائيلي المتواصل والحصار المفروض على الإمدادات الحيوية التي تدخل إلى غزة يؤدي إلى التحريض على الإبادة الجماعية. أين الإنسانية؟ هذا الجنون يجب أن ينتهي".