نادين نسيب نجيم في فيديو طريف: رح يبين ضرس العقل!

Advertisement

شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تخاطبهم، بطريقة طريفة حازت على اعجاب وتفاعل عدد كبير من المتابعين.وفي التفاصيل، قالت نادين: "اول فيديو ما زبط بسبب الهوا، بس بعدني مصرة صورلكن فيديو تاني"، مرفقة الفيديو بتعليق طريف قالت فيه: "الفيديو كتير قريب من وجي، فيكن تسمعوني كتير منيح.. على شوي رح يبين ضرس العقل ولو! رح اطلع من الكاميرا".