زينة مكي: في هذا اليوم... اكتشفت أن ظهري الحديديّ مكسور (صورة)

شاركت الممثلة زينة مكي متابعيها على "انستغرام"، بصورة، أظهرت من خلالها الجرح الذي تركته العملية الجراحية التي خضعت لها سابقاً في ظهرها.

وعلّقت مكي على الصورة قائلة:

"في اليوم الأول من شهر تشرين الاول ٢٠٢٣ .. قُمت بإخراج فيلم قصير .. كنتُ أريد أن أهديه الى الأشخاص الذين يتألّمون بصمت .. الذين يعانون من أوجاع و حالات صحية .. كان بدّي أعطي شويّة أمل للكثير من الناس.. "عشان هيك بحب شغلي"

لأنني قادرة على التعبير من خلال الكتابة و التصوير و الرقص حتى ..

كنتُ أريد أن أهديه تحديداً الى الذين يعانون من انحناء في العمود الفقري أو اضطرو (مثلي) الى تثبيت عمودهم الفقري بأسياخ و براغٍ من حديد..

ثم انكسر قلبي في السابع من تشرين الاول.. و ضَل عم ينكسر حتى اليوم

شعرتُ بسخافة حالتي و وجعي أمام ما يحصل .. أمام المجازر و الموت و الأشلاء ..

فتوقّفت عن نشر فيلمي ..

كان من المُفترض أن أنشره في الخامس عشر من شهر تشرين الاول

و شاءت الصدف أن أكون في هذا اليوم متواجدة في دبي.. عم صّور حملة توعوية.. عن الصحة

المهم .. فيلمي اسمه "انحنى دون أن ينكسر"

في الخامس عشر من تشرين الاول، اكتشفت أن ظهري الحديديّ مكسور

يُكمَل .. بعدين".