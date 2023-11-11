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المرأة

رحلة سترة راكبي الدراجات.. إليكِ معلومات عن أحد العناصر الأساسية في الموضة

Lebanon 24
11-11-2023 | 23:00
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السترة الجلدية، التي يفضلها راكبو الدراجات النارية، أصبحت عنصرًا رئيسيًا في الموضة الحديثة. بدأت كتصميم وظيفي في أوائل القرن العشرين، مخصصة لحماية الراكبين. مع مرور الوقت، أصبحت تجسيدًا للتمرد والحرية، وتألقت في الأفلام الشهيرة كرمز للتحدي.
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في الخمسينات، شاهدنا رموزًا ثقافية مثل جيمس دين يرتدون السترة في أفلام ناجحة، مما أضفى عليها جاذبية كبيرة للشباب. وفي ستينات القرن الماضي، تألقت في عالم موسيقى الروك أند رول، مما زاد من شهرتها.

رغم أنها كانت في الأصل ترتبط بالثقافة الفرعية، إلا أنها أصبحت في سبعينات القرن الماضي جزءًا أساسيًا في موضة الملابس الفاخرة. اعتبرها المصممون ملابسًا أنيقة وجريئة، وشاهدنا عارضين يرتدونها في عروض الأزياء الراقية.

تميزت السترة بتصميم وظيفي يسمح بالتهوية أثناء ركوب الدراجة، وهي تحمل روحًا متمردة وحرة. الجمع بين الحماية والأناقة جعل السترة الجلدية خيارًا محبوبًا للرجال في جميع المناسبات.

بهذه الطريقة، أصبحت السترة الجلدية رمزًا للأناقة والتمرد، متجذرة في تاريخ الموضة ومستمرة في إلهام التصميمات الحالية، كما أصلحت عنصراً أساسياً في خزانة كل من الرجل والمرأة.
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