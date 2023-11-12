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المرأة

5 مواقف امنحي لطفلك فيها حرية اتخاذ القرار

Lebanon 24
12-11-2023 | 11:00
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يحتاج الطفل إلى متابعة وتوجيه، ولكن في  الوقت نفسه يجب أن يحصل على حرية اتخاذ القرار في مواقف معينة حتى يتمكن من النمو والتطور.
وفيما يلي 5 مواقف يجب أن تمنحي طفلك فيها حرية اتخاذ القرار، لصالح تطور ونمو شخصيته. تابعي القراءة.
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1- عندما يكون لديه آراء حول أسلوبه الشخصي
يحتاج الطفل إلى الشعور بأن له آراء خاصة في أسلوبه الشخصي، مثل ذوقه في ملابسه، أو اختيارات الطعام. اتركي لطفلك حرية اتخاذ القرار في أسلوبه الشخصي طالما أن اختياراته لا تؤثر على صحته أو سلامته.

2- عندما يختار أصدقاءه
اختيار الصديق يجب أن يكون قرار حر من طفلك حتى يشعر معه بالارتياح والانسجام. فقط تدخلي إذا كان صديق طفلك يشكّل خطراً على أمانه وسلامته أو أخلاقه.

3- عندما يرغب في الخصوصية
يجب أن تحترمي خصوصية طفلك فيما يتعلق بقضاء وقت بمفرده في غرفته أو الحاجة إلى الانفراد بنفسه عند تغيير ملابسه، ويستثنى من ذلك متابعته على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتم بمعرفة الطفل بعد الحديث معه عن أهمية متابعته حرصاً على سلامته وليس من باب اختراق الخصوصية.

4- عندما يريد تجربة شيء جديد
اتركي لطفلك حرية تجربة أنشطة جديدة، سواء هواية أو رياضة أو آلة موسيقية. فالتجارب تساعد طفلك في العثور على شغفه، وتعزز ثقته بنفسه، وتزيد خبرته في اتخاذ القرارات.

5- عندما يريد أن يفعل شيئاً بمفرده
مع نمو طفلك سوف يرغب في القيام ببعض الأشياء بمفرده، مثل الخروج للمشي بمفرده، أو ركوب الدراجة بمفرده، أو الذهاب إلى المدرسية بمفرده. اسمحي لطفلك ببعض التجارب الفردية، بعد تأمينه طبعاً، حتى يشعر طفلك أنكِ تؤمنين بقدراته، مما يعزز ثقته بنفسه.

 
المصدر: نواعم
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