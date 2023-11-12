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المرأة
فاجأت الجميع.. مجموعة المجوهرات الشخصية لمارلين مونرو!
Lebanon 24
12-11-2023
|
08:00
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يرتبط اسم النجمة الأميركية، مارلين مونرو، بالأزياء والموضة والمجوهرات اللامعة والفاخرة. ومع ذلك، فإن الكثيرين ربما يتفاجؤون بأن مونرو لم تكن تملك سوى القليل من المجوهرات الفاخرة، على عكس الكثير من النجمات اللاتي عاصرنها.
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وتعد مارلين مونرو (نورما جين مورتنسن)، المولودة في لوس أنجلوس عام 1926، من أكثر النجوم الذين رافق الغموض حياتهم، رغم شهرتهم الكبيرة، وذلك بسبب الكثير من القصص، التي حيكت حول علاقاتها الغرامية، وزيجاتها المتعددة، ووفاتها المبكرة بعمر 36 عاماً، ما يثير الفضول حولها حتى يومنا هذا.
مجموعة المجوهرات الشخصية لمارلين مونرو
عقد اللؤلؤ:
عندما تزوجت مارلين مونرو زوجها الثاني، لاعب البيسبول الأسطوري، جو ديماغيو، أهداها حبلاً بطول 16 بوصة من لآلئ أكويا المزروعة، كهدية زفافٍ خلال شهر العسل الخاص بهما، والذي ذهبا فيه إلى اليابان عام 1954.
وتقول بعض التقارير إن إمبراطور اليابان أهدى ديماغيو تلك اللآلئ، لكن تقارير أخرى تقول إنه اشترى 44 لؤلؤة من ميكيموتو.
ولم يستمر زواج مارلين وديماغيو سوى تسعة أشهر فقط، إلا أن مارلين استمرت في ارتداء تلك اللآلئ، وقالت إنها «تذكرها بالأوقات السعيدة». وفي النهاية، أهدت ذلك العقد إلى باولا ستراسبيرغ، زوجة مدربها ومعلمها في التمثيل، لي ستراسبيرغ.
ساعة بلانكبين:
وفقاً لبعض التقارير، فإن زوج مارلين الثالث، الكاتب المسرحي والمؤلف الشهير آرثر ميلر، أهداها ساعة الكوكتيل البلاتينية، التي يعود تاريخها إلى ثلاثينات القرن الماضي، والتي صنعتها شركة بلانكبين، وقد تم ترصيع الساعة بـ71 ألماسة بيضاء مستديرة القطع، وقطعتين من الألماس الأبيض بقطع ماركيز. وكانت هذه الساعة النسائية الكلاسيكية مستوحاة من فن الآرت ديكو.
الألماس المزيف:
عرفت مارلين مونرو بولعها بالمجوهرات، فغالباً كانت ترتدي أزياء مطرزة بأحجار الراين والخرز، وما شابه ذلك في حياتها الشخصية وعلى التلفزيون. ورغم أدائها أغنية «الألماس أفضل صديقٍ للفتيات» في فيلم «السادة يفضلون الشقراوات» عام 1953، فإنها لم ترتدِ سوى الألماس المزيف في هذا المشهد بالذات.
خاتم الخطوبة:
عندما تزوجت مارلين مونرو، وجو ديماغيو، في محكمة بسان فرانسيسكو، أهداها جو خاتماً بلاتينياً مرصعاً بـ36 ألماسة قطع باغيت، وقد باعت دار كريستيز الخاتم عام 1999، بمبلغ 772 ألف دولار، رغم أنه كانت إحدى ألماساته ناقصة. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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