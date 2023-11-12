هوس الجمال أنهى حياتها.. وفاة نجمة شهيرة بعد إصابتها بسكتة قلبية أثناء إجراء عملية تجميلية!





وبحسب صحيفة "O Globo" البرازيلية، فإن أندرادي كانت قد خضعت للعملية التجميلية قبل يومين، ودخلت في غيبوبة بعد العملية، وفشلت محاولات إنعاشها، لتعلن وفاتها في وقت لاحق.

Advertisement

وكانت أندرادي من بين أشهر الانفلونسرز في البرازيل، حيث كانت تمتلك آلاف المتابعين على صفحاتها عبر انستغرام. وشاركت في العديد من برامج تلفزيون الواقع، وصنّفت بأنها واحدة من الوجوه الشابة في عالم الترفيه في البرازيل. توفيت الانفلونسر ونجمة تلفزيون الواقع البرازيلية لوانا أندرادي، عن عمر يناهز 29 عاماً، بعد إصابتها بسكتة قلبية أثناء إجراء عملية تجميلية في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة ريو دي جانيرو.وبحسب صحيفة "O Globo" البرازيلية، فإن أندرادي كانت قد خضعت للعملية التجميلية قبل يومين، ودخلت في غيبوبة بعد العملية، وفشلت محاولات إنعاشها، لتعلن وفاتها في وقت لاحق.وكانت أندرادي من بين أشهر الانفلونسرز في البرازيل، حيث كانت تمتلك آلاف المتابعين على صفحاتها عبر انستغرام. وشاركت في العديد من برامج تلفزيون الواقع، وصنّفت بأنها واحدة من الوجوه الشابة في عالم الترفيه في البرازيل.

وخضعت أندرادي لعملية تجميلية في منطقة بجسمها، صباح يوم الجمعة الماضي في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة ريو دي جانيرو.



وحسب بيان المستشفى: "توقفت العملية الجراحية، وخضعت المريضة لفحوصات كشفت عن وجود جلطة دماغية ضخمة، وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة حيث خضعت للأدوية وعلاج الدورة الدموية".



وحاول الفريق الطبي إنعاش أندرادي، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، لتعلن وفاتها في وقت لاحق.



وتعد وفاة أندرادي آخر حادث مأساوي يهز عالم عمليات التجميل في البرازيل من جديد بعد حوادث متكررة للسبب ذاته.



وتمتلك أندرادي أكثر من 540 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانوا يتابعونها بشغف بسبب حياتها المهنية الناجحة، واهتمامها باللياقة البدنية والسفر، وكانت معروفة بجمالها وشخصيتها العفوية. (فوشيا)